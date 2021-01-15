TMO çiftçinin elinde kalan soğan ve patatesi alıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) pandemi yüzünden yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alacağı açıklandı. Anadolu Ajansı TMO'nun 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağını duyurdu.

TMO, depolarda kalan patatesi almaya başladı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan ayı başlamadan depolarda kalan patatesleri öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Ürünler, Türkiye'nin 81 iline gönderilecek. Talimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği ve çiftçinin satın alınan ürününün vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de dün yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta ve toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda soğan ve patates satışlarının gerilediğini belirtmişti. Pakdemirli, "Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır" açıklamasını yaparak, stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını duyurmuştu.

CHP'den hükümete eleştiri

Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu açıklamayı eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin 1 yılda 3 bin 800 ton patates, kuru soğan aldığını belirterek, "Ancak vatandaşlarımızın şu gerçeği bilmesinde de fayda görüyoruz: CHP’li belediyeler, yerli üreticilerimize yönelik destek faaliyetlerine uzun süredir devam etmektedir. İktidarın aklına yeni gelen bu uygulama da zaten bizim belediyelerimiz tarafından hayata geçirilmektedir. CHP'li belediyeler sadece son bir yılda kısıtlı imkânlarını zorlayarak, 3 bin 800 ton patates ve kuru soğanı yerli üreticimizden temin edip, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmıştır. Patates ve soğan dışında birçok tarım ürünü de aynı yöntemle halkımıza ulaştırılmaktadır. İktidara soruyoruz: Şimdiye kadar aklınız neredeydi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Manisa’da don nedeniyle ürünleri zarar gören üreticileri ziyaretinde çiftçilerin zor durulda olduğunu söyledi. Özel, "Çiftçi borçlu, tarlaların yüzde 95'inin ipotek altında olduğu bir süreç yaşıyoruz" diye konuştu.

ZMO ürünlerin çürüdüğüne dikkat çekmişti

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) da bu hafta içinde çiftçilerin elinde kalan soğan-patateslere dikkat çekmişti. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez BloombergHT sitesine yaptığı açıklamada, alıcısı çıkmayan tonlarca patates, limon, soğan ve elmanın depolarda çürüdüğüne dikkat çekmişti.

Soğan üreticisi Celalettin Çelik yeşillenen ve çürüyen soğanların yaklaşık 500 ila 700 bin ton arasında olduğunu söylerken, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım patates üreticilerinin çok zor durumda kaldığını belirterek, "Çiftçimizin durumu şu an çok vahim. Depolarda patates çürüyor" açıklaması yapmıştı.

DW,ANKA,DHA/HT, JD

© Deutsche Welle Türkçe