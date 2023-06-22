Titan'dan acı haber: Denizaltı enkazına ulaşıldı

Titanik enkazına turistik gezi için Pazar günü dalış yapan ve bir daha haber alınamayan Titan denizaltısının enkazı bulundu. Denizaltıda beş kişi bulunuyordu.

Titanik gemisinin enkazına düzenlenen turistik gezilerde kullanılan ve Pazar günü ortadan kaybolan Titan denizaltısının enkazına ulaşıldı. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, bir basın toplantısı düzenleyerek bulunan enkazın Titan'a ait olduğunu bildirdi.

Teşkilat yetkilisi John Mauger, turistik denizaltıda muhtemelen bir patlama gerçekleştiğini ve içindeki beş kişiden hayatta kalan olmadığını belirtti. Mauger, patlamanın Titanik enkazı yakınında gerçekleştiğini tahmin ettiklerini, ancak tam olarak ne zaman gerçekleştiği ile ilgili bir şey söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti. Yetkili, okyanus tabanında bulunan enkazın, denizaltında "feci bir basınç kaybı meydana geldiğine" işaret ettiğini söyledi.

Teşkilat, daha önce yaptığı açıklamada, Titanik gemisi yakınındaki arama alanında uzaktan kumandalı bir denizaltı robotunun bir "enkaz alanı" bulduğunu, uzmanların eldeki verileri incelediğini bildirmişti.

Kanada açıklarında Atlas Okyanusu'nda Pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra irtibatı kesilen 6,4 metre uzunluğundaki Titan isimli turistik denizaltıda beş kişi bulunuyordu.

Şirketten açıklama: Beş kişinin de öldüğünü düşünüyoruz

Titan'ın işletmecisi "OceanGate Expeditions" şirketinden yapılan açıklamada, denizaltının içinde bulunan beş kişinin de öldüğünün düşünüldüğü belirtilerek "Bu adamlar, eşsiz bir macera ruhunu, dünya okyanuslarını koruma ve keşif konusunda derin bir tutkuyu paylaşan gerçek kâşiflerdi. Bu trajik anda kalplerimiz bu beş ruhla ve tüm aile fertleriyle birliktedir" denildi.

1912 yılında buzdağına çarparak batan Titanik gemisinde 1514 kişi hayatını kaybetmişti. Gemi enkazına yolculuk için turistik geziler düzenleyen, Titan denizaltısının sahibi ABD merkezli OceanGate Expeditions şirketi, denizaltıdaki oksijenin 96 saate kadar yeteceği bilgisini paylaşmıştı. Bu da Perşembe sabah saatlerinde oksijenin tükenmiş olduğu anlamına geliyor.

Turistik denizaltıda işletmeci şirketin CEO'su Stockton Rush'ın kaptan olarak bulunduğu, yolcuların ise İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzade Davud, oğlu Süleyman ve 77 yaşındaki Titanik uzmanı Fransız kâşif Paul-Henri Nargeolet olduğu biliniyor.

AP/BK,BÖ