 Timoşenko Poroşenko’ya rakip oluyor | AVRUPA | DW | 22.01.2019

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AVRUPA

Timoşenko Poroşenko’ya rakip oluyor

Ukrayna’nın eski başbakanı Yulya Timoşenko, 31 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Timoşenko "Bu Ukrayna için başarının, mutluluğun ve kalkınmanın dönemi" olacak dedi.

Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

Başkent Kiev’de, yüzlerce destekçisinin önünde bir konuşma yapan 58 yaşındaki Timoşenko adaylığına ilişkin, Ukrayna’da yeni bir dönemin başladığını ve bunun "başarının, mutluluğun ve kalkınmanın dönemi" olacağını ifade etti.

Kamuoyu anketlerinde, henüz adaylığını resmen açıklamayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun önünde görünen Timoşenko, 2005’te ve 2007-2010 yılları arasında iki kez başbakanlık görevinde bulundu. 2010 ve 2014 yıllarında düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olan Avrupa yanlısı, milliyetçi Timoşenko, bu seçimlerde rakiplerinin gerisinde kaldı.

İkinci tur ihtimali yüksek

Timoşenko, 2005’te ve 2007-2010 yılları arasında iki kez başbakanlık görevinde bulundu.

Timoşenko, 2005’te ve 2007-2010 yılları arasında iki kez başbakanlık görevinde bulundu.

2011 yılında Rusya’yla imzalanan tartışmalı bir doğalgaz anlaşması nedeniyle yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Yulya Timoşenko, 2014 yılında "Meydan Olayları" olarak bilinen protesto gösterilerinin ardından iktidarın el değiştirmesinden sonra serbest bırakıldı.

31 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için şu ana dek Timoşenko’nun dışında aralarında aktör ve komedyen Volodimir Selensky’nin de olduğu 12 isim resmen aday oldu. Halihazırda devlet başkanlığı görevini yürüten Petro Poroşenko’nun da önümüzdeki günlerde adaylığını açıklaması bekleniyor. Siyasi gözlemciler ilk turda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamayacağı ve halkın 31 Mart’tan iki hafta sonra, ikinci tur için tekrar sandık başına gideceğini öne sürüyor.

AFP, dpa / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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