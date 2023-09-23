  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Asbest tehlikesi
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Dijital DünyaAlmanya

TikTok'taki cesaret denemelerine hayati tehlike uyarısı

23 Eylül 2023

Almanya'da fazla miktarda deodorant solumak veya tenine sıkmak gibi sosyal medyada yapılan cesaret denemelerinin artması üzerine Risk Değerlendirme Dairesi uyarıda bulundu.

https://p.dw.com/p/4Wj7H
Fotoğraf: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

Almanya'da son aylarda özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında yapılan cesaret denemelerinin ve yarışlarının tehlikeli sonuçlara yol açması üzerine Almanya Risk Değerlendirme Dairesi (BfR), sosyal medyadaki tehlikeli cesaret denemeleri konusunda uyardı.

Sosyal medyada özellikle gençlerin yaygın şekilde katıldığı cesaret yarışlarının en popülerlerinden olan cilde uzun süre soğuk deodorant sıkmak veya deodorantı mümkün olduğunca uzun süre solumak TikTok'ta hızla yaygınlaştı. Almanya Risk Değerlendirme Dairesi'nin uyarısında, deodorantın içerdiği kimyasalların deriye uzun süre sıkılmasıyla yanıklar, hatta cilt dokusunda ölüm meydana gelebileceği belirtildi. Açıklamada, deodorantı içine çekmenin bilinç kaybı, kalp durması veya solunum yollarında felce neden olabileceği belirtilerek, daha ağır seyreden vakaların ölümle sonuçlanabileceği veya beyin hücrelerinde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Symbolbild | Deospray
Fotoğraf: Symbolbild; Deospray; Deo; Spray; Kosmetik; Körperpflege; Haut

Geçen hafta polis, Coesfeld kentinde hayatını kaybeden ve TikTok'ta bir deodorant yarışına katıldığı belirtilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Temmuz ayında da yine deodorant yarışına katıldığı söylenen bir gencin Schleswig-Holstein eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Oberhausen kentinde de polis ay ortasında meydana gelen bir patlamanın yine deodorant yarışı bağlantılı olup olmadığı konusunda soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. 

Acı cips yüzünden okulda acil müdahale

Almanya'da Ağustos ayı sonunda da Euskirchen kentinde beş çocuğun fazla miktarda acı cips yeme ve hiçbir şey içmeme yarışı üzerine polis ve ilkyardım ekiplerinin çocukların bulundukları okula acil müdahale etmeleri gerekmişti. Çocuklardan biri hastaneye kaldırılmıştı.

Uzmanlar, özellikle çocukların ve gençlerin severek kullandığı sosyal medya platformlarını kötülemeden gençlerle evde ve okulda diyalog kurulmasını tavsiye ediyor. Ailelere, öncelikle sosyal medyada hangi cesaret denemelerinin popüler olduğu konusunda çocuklarıyla yakın diyalog kurmaları, bu tür denemelerin cesaretle ne kadar bağlantısı olduğu konusuna eleştirel yaklaşması ve bakması için teşvik etmeleri, grup ve çevre baskısına boyun eğmeme konusunda özgüven vermeleri ve tehlikeli bir deneme ve yarış gördüklerinde bildirmeleri için de cesaretlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Tek başına TikTok'un suçu değil

İletişim bilimcisi Jan-Hinrik Schmidt'e göre sosyal medyadaki tehlikeli yarışlarda tek suçlu platformlar değil. "Cesaret denemesi yüzyıllardır var. Diğer insanlari etkileyebilmek için bireyler sınırlarını aşmayı hep denedi" diye konuşuyor. Leibniz Enstitüsü Medya Araştırmaları Bölümü görevlisi uzman, özellikle bluğ çağında gençlerin kendi sınırlarını test etme eğiliminde olduğunu da hatırlatıyor. Bazı cesaret yarışlarının kendilerini belli gruplarla özdeşleştirmek veya o gruplara alınma ritüeli olabildiğini de belirten uzman özellikle o hallerde kimlik gelişimi, başkaları tarafından benimsenme, dikkatini çekme ve ait olma amaçlı olduğuna işaret ediyor. Günümüzde sosyal medyanın da bunu güçlendirdiğini de aktarıyor. "Birey kendisini gösteriyor ve kendisi için kamuoyu oluşturuyor. Daha önce böyle bir imkan yoktu" diyen Schmidt, günümüzde yaşanan fenomenin altını çiziyor. Gençlerin sıklıkla paylaştıkları fotoğraf ve videolarla sadece soyal ilişkilerini vurgulamakla kalmayıp, kendi aralarında da birbirileri üzerindeki baskıyı artırabildiğini söylüyor.

dpa,DW / ETO,JD

 

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim? 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Akıllı telefon kullanım yaşı giderek daha da düşüyor

Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü

Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü

Yapılan bir ankete göre ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3'e kadar indi. Anne ve babaların yarısı ise akıllı telefon için 6-11 yaşı öngörüyor.
Dijital Dünya25 Kasım 2021
Akıllı telefonla oynayan Çinli çocuklar

Çin çocukların neden telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor?

Çin çocukların neden telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor?

Çin hükümeti, çocukların "internet bağımlılığını" azaltmayı hedefliyor. Toplumda bazı kesimler ise hükümetin bu şekilde gençlerin özgür bilgiye erişimini kısıtlamayı amaçladığını savunuyor.
Dijital Dünya9 Eylül 2023
Handy wird zum Einkaufsberater

Araştırma: Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor

Araştırma: Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor

Cep telefonu kullanımının beyin tümörüne neden olup olmadığı uzun süredir tartışılıyor. Yeni yapılan bilimsel bir araştırma ise cep telefonlarının beyin tümörü riskini artırmadığını ortaya koydu.
Sağlık1 Haziran 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya göç politikasında uzlaşma arayışı

Göç23 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Lefkoşa'da bir tabela: "Lefkoşa: Dünyanın son bölünmüş başkenti"

Prof. Kaymak: Kıbrıs'ta zaman Türk tarafının lehine işliyor

Prof. Kaymak: Kıbrıs'ta zaman Türk tarafının lehine işliyor

Politika23 Eylül 2023
Kisecik

Hatay: Deprem konutları için asbest dikkate alındı mı?

Hatay: Deprem konutları için asbest dikkate alındı mı?

Sağlık23 Eylül 2023
Para karşılığı Polonya'nın Schengen Vizesi verdiğinin ortaya çıkması Avrupa'da alarma neden oldu.

Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?

Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?

Politika22 Eylül 2023

Sayıştay'dan şehir hastaneleri uyarısı

Sayıştay'dan şehir hastaneleri uyarısı

Politika22 Eylül 2023
Avrupa Parlamentosu Binası - (05.10.2022 / Strasbourg)

Avrupa'dan Kavala için "diyalog" çağrısı

Avrupa'dan Kavala için "diyalog" çağrısı

Politika22 Eylül 2023
Fikirtepe'de bir eternitli çatının üzerinde oturan kedi

Asbest tehlikesine karşı hangi haklara sahibiz?

Asbest tehlikesine karşı hangi haklara sahibiz?

Sağlık22 Eylül 2023
Ana sayfaya dön