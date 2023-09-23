TikTok'taki cesaret denemelerine hayati tehlike uyarısı

Almanya'da son aylarda özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında yapılan cesaret denemelerinin ve yarışlarının tehlikeli sonuçlara yol açması üzerine Almanya Risk Değerlendirme Dairesi (BfR), sosyal medyadaki tehlikeli cesaret denemeleri konusunda uyardı.

Sosyal medyada özellikle gençlerin yaygın şekilde katıldığı cesaret yarışlarının en popülerlerinden olan cilde uzun süre soğuk deodorant sıkmak veya deodorantı mümkün olduğunca uzun süre solumak TikTok'ta hızla yaygınlaştı. Almanya Risk Değerlendirme Dairesi'nin uyarısında, deodorantın içerdiği kimyasalların deriye uzun süre sıkılmasıyla yanıklar, hatta cilt dokusunda ölüm meydana gelebileceği belirtildi. Açıklamada, deodorantı içine çekmenin bilinç kaybı, kalp durması veya solunum yollarında felce neden olabileceği belirtilerek, daha ağır seyreden vakaların ölümle sonuçlanabileceği veya beyin hücrelerinde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: Symbolbild; Deospray; Deo; Spray; Kosmetik; Körperpflege; Haut

Geçen hafta polis, Coesfeld kentinde hayatını kaybeden ve TikTok'ta bir deodorant yarışına katıldığı belirtilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Temmuz ayında da yine deodorant yarışına katıldığı söylenen bir gencin Schleswig-Holstein eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Oberhausen kentinde de polis ay ortasında meydana gelen bir patlamanın yine deodorant yarışı bağlantılı olup olmadığı konusunda soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Acı cips yüzünden okulda acil müdahale

Almanya'da Ağustos ayı sonunda da Euskirchen kentinde beş çocuğun fazla miktarda acı cips yeme ve hiçbir şey içmeme yarışı üzerine polis ve ilkyardım ekiplerinin çocukların bulundukları okula acil müdahale etmeleri gerekmişti. Çocuklardan biri hastaneye kaldırılmıştı.

Uzmanlar, özellikle çocukların ve gençlerin severek kullandığı sosyal medya platformlarını kötülemeden gençlerle evde ve okulda diyalog kurulmasını tavsiye ediyor. Ailelere, öncelikle sosyal medyada hangi cesaret denemelerinin popüler olduğu konusunda çocuklarıyla yakın diyalog kurmaları, bu tür denemelerin cesaretle ne kadar bağlantısı olduğu konusuna eleştirel yaklaşması ve bakması için teşvik etmeleri, grup ve çevre baskısına boyun eğmeme konusunda özgüven vermeleri ve tehlikeli bir deneme ve yarış gördüklerinde bildirmeleri için de cesaretlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Tek başına TikTok'un suçu değil

İletişim bilimcisi Jan-Hinrik Schmidt'e göre sosyal medyadaki tehlikeli yarışlarda tek suçlu platformlar değil. "Cesaret denemesi yüzyıllardır var. Diğer insanlari etkileyebilmek için bireyler sınırlarını aşmayı hep denedi" diye konuşuyor. Leibniz Enstitüsü Medya Araştırmaları Bölümü görevlisi uzman, özellikle bluğ çağında gençlerin kendi sınırlarını test etme eğiliminde olduğunu da hatırlatıyor. Bazı cesaret yarışlarının kendilerini belli gruplarla özdeşleştirmek veya o gruplara alınma ritüeli olabildiğini de belirten uzman özellikle o hallerde kimlik gelişimi, başkaları tarafından benimsenme, dikkatini çekme ve ait olma amaçlı olduğuna işaret ediyor. Günümüzde sosyal medyanın da bunu güçlendirdiğini de aktarıyor. "Birey kendisini gösteriyor ve kendisi için kamuoyu oluşturuyor. Daha önce böyle bir imkan yoktu" diyen Schmidt, günümüzde yaşanan fenomenin altını çiziyor. Gençlerin sıklıkla paylaştıkları fotoğraf ve videolarla sadece soyal ilişkilerini vurgulamakla kalmayıp, kendi aralarında da birbirileri üzerindeki baskıyı artırabildiğini söylüyor.

dpa,DW / ETO,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?