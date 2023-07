TİP'ten TBMM'de Can Atalay eylemi

TİP, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Can Atalay için Hatay'da oturma eylemi gerçekleştirileceğini belirten Erkan Baş, "Onların yanında olduğumuzu göstermek için şu anda Genel Kurul kapatılacak. Genel Kurul'u terk etmeyeceğiz. Milletvekilimiz Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye'nin her yerinde halkın ve Meclis'in iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz" dedi.

Anayasa'ya açıkça aykırı bir biçimde bir hukuksuzluk devam ettirildiğini söyleyen Baş, "Biz artık buna sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Marmara Cezaevi'nde bulunan Atalay'ın mazbatası, avukatları tarafından 25 Mayıs'ta Hatay Adliyesi'nden alınmıştı. Avukatlar ardından da bir yılı aşkın süredir cezaevindeki Atalay'ın tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunmuştu. Ancak Atalay henüz tahliye edilmedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye başvurusunu değerlendirmek için Gezi davasındaki tebliğnameyi beklediği öğrenilmişti.

ANKA/BÖ,JD

