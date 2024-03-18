TİP Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da büyükşehir belediye başkanlığına aday olarak gösterilen eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

"Adaylığıma devam edeceğim"

TİP'in kararı sonrası X platformundan açıklama yapan Gökhan Zan, "Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Aynı platformdan yaptığı ikinic açıklamada da adaylıktan çekilmeyeceğini belirten Zan, "Adayım ve çekilmiyorum!" dedi. Zan, "TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım" açıklaması yaptı.

Gökhan Zan, TİP'in açıklaması öncesinde tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulunmuştu.

Bir haftadır adaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirten TİP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce; adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Gökhan Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti. Hedefinden bir milim şaşmadığını aktaran Zan, Lütfü Savaş'ı eleştirdi.

Avukat Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan'ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını ifade ederek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Delilleri savcılığa sunduklarını kaydeden Kızıl, "İlgili yasal işlemi başlattık. Bundan sonrası adaletin eline bırakılmıştır" dedi.

Gökhan Zan kimdir?

Futbolculuk döneminde Hatayspor, Dardanelspor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Galatasaray formaları giyen Gökhan Zan, 36 kez de Türk A Milli Takımı adına sahaya çıktı.

2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Hatay Milletvekili Adayı olan Zan parlamentoya seçilememiş ve geçen yıl Aralık ayında partisinden istifa etmişti.

DW,DHA/BÖ,TY

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