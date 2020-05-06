 THY′den normalleşmede ilk adım | TÜRKİYE | DW | 06.05.2020

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TÜRKİYE

THY'den normalleşmede ilk adım

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerini durduran THY uçuş yasağı sonrasına yönelik taslak hazırladı. Üç aylık planlana göre Haziran'da tüm yurt içi uçuşlarına başlanacak, yurt dışına 19 ülkeye uçuş gerçekleştirilecek.

THY normalleşme planı hazırladı

THY normalleşme planı hazırladı

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran Türk Hava Yolları  (THY), yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'ının icra edileceği planlanıyor.

Haziran'da planlanan uçuşlar

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor. 

Kademeli olarak artacak

Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak. 

DHA/TY

©Deutsche Welle Türkçe

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