THY'den Almanya uçuşu öncesi test uyarısı

Almanya'nın Türkiye'deki turistik beldelerin bulunduğu İzmir, Aydın, Antalya ve Muğla'ya seyahat uyarısını kısmen ve şartlı biçimde kaldırmasından sonra pek çok yolcu testler ve sonuçları konusunda tedirgin. Şimdiye kadar Almanya'dan Türkiye'ye giden yolcular risk bölgesi olmasına rağmen ülkeye döndüğünde Alman havalimanlarındaki ücretsiz testlerden faydalanıyor, testi pozitif çıkması halinde Almanya'da tedavi oluyor veya karantinaya giriyordu.

Şimdi ise Türkiye'deki dört turistik destinasyona seyahatte uyarı yok, ancak Almanya'ya dönecek yolcular seyahate çıkmadan 48 saat içinde test yaptırmakla yükümlü, masraflarını kendisi üstleniyor ve testin pozitif çıkması halinde de Türkiye'de tedavi olmak ya da 14 günlük karantinaya girmek zorunda.

THY da yolcularını uyardı

Türk Hava Yolları (THY) da Almanya'ya seyahati öncesi 48 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi (PCR) ibraz etmeyen yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'nın resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, "8 Ağustos saat 23.59 itibariyle Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. 2 yaş altı yolcularımız bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PCR testi Sağlık Bakanlığının 'covid19bilgi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi.

Almanya-Türkiye arasında seyahat eden pek çok kişi ise yeni uygulamanın kendileri için dezavantajlı olduğu görüşünde. Şimdiye kadar Almanya havalimanları, kara hudutları ve garlarında ücretsiz sunulan testlerin şimdi 15 ila 30 euro arasında değişen masraf ile zorunlu hale geldiğini belirtiyor.

Pek çok kişi de ailece gidilen Türkiye tatilinden dönüşte yapılan testin pozitif çıkması halinde orada karantinaya girme ve tedavi olma zorunluluğunu ve Almanya'daki evlerine dönememeyi eleştiriyor. Çok sayıda kişi de yoğunluk nedeniyle test sonuçlarının vaktinde verilmemesinden, gecikmeden ve hatta uçağını kaçırmaktan şikayetçi.

Riskli ülkelerden dönenlere zorunlu test başlıyor

Yeni koronavirüs vakalarının üç ay sonra 1000 eşiğini aştığı Almanya'da cumartesi gününden itibaren riskli bölgelerden gelenlere ücretsiz zorunlu testler başlıyor. Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, gözden kaçan her vakanın enfeksiyonun yayılmasını artıracak bir etken olduğunu dile getirdi ve tatilden dönenlere uygulanan testlerin devlet bütçesinden karşılanmasına getirilen eleştirilere rağmen ücretsiz test uygulamasını savundu.

Sağlık Bakanı Spahn, korona testinin zorunlu olması konusunda ise "Bunun, bireyin özgürlüğüne bir müdahale olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu, öte yandan testlerin virüs konusunda kontrolü sağlamak amacını taşıdığını, bu nedenle kabul edilebilir olduğunu dile getirdi.

DW / ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe