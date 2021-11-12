Türk Hava Yolları, (THY) Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi. Merkezi İstanbul'dadır.

THY, yılda bir milyondan fazla sefer yapan havacılık sektörünün en büyük ittifaklarından Star Alliance'ın üyesidir. Star Alliance'a dahil havayolu şirketlerinin sayısı 30'a yakındır. DW Türkçe'nin THY ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.