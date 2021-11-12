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THY

Türk Hava Yolları, (THY) Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi. Merkezi İstanbul'dadır.

THY, yılda bir milyondan fazla sefer yapan havacılık sektörünün en büyük ittifaklarından Star Alliance'ın üyesidir. Star Alliance'a dahil havayolu şirketlerinin sayısı 30'a yakındır. DW Türkçe'nin THY ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Polish mounted police guard area on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 11, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli 12.11.2021

Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

AB'nin gizli belgesinde Belarus ayrıntıları 11.11.2021

AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Yeni göçmen rotası: Belarus krizi Türkiye'ye sıçrar mı? 10.11.2021

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Türkiye'nin de transit ülke olarak adı geçerken THY iddiaları yalanladı. Peki AB'nin yaptırım kartını çıkardığı bu krize Türkiye'nin de dahil olma ihtimali var mı?

Es ist Turkish Airlines Flugzeug, dass die Türkische Soldaten aus Afghanistan nach Ankara bringt.

Türkiye askerlerini Kabil'den çekmeye başladı 26.08.2021

Türkiye, Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı. Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait ilk uçak Ankara'ya indi.
08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Rusya Türkiye’ye uçuş yasağını 21 Haziran’a uzattı 01.06.2021

Rusya, Türkiye’ye yönelik uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzatırken; Türkiye, aşı sertifikası gösterilmesi kaydıyla bazı ülkelere yönelik PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

Euroleague, Anadolu Efes, Istanbul, Türkei, Basketball Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: DHA (türkische Nachrichtenagentur) Fotos sind von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch via Aysegül Ilgin

Anadolu Efes Euroleague şampiyonu 31.05.2021

Anadolu Efes THY Euroleague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

24.09.2020 *** A staff member works during a media tour of a new factory built to produce a COVID-19 coronavirus vaccine at Sinovac, one of 11 Chinese companies approved to carry out clinical trials of potential coronavirus vaccines, in Beijing on September 24, 2020. (Photo by WANG ZHAO / AFP) (Photo by WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

THY duyurdu: Çin aşısı yarın Türkiye'de 29.12.2020

Çin gümrüğünde görülen korona vakası nedeniyle nakliyesi ertelenen Çin üretimi CoronaVak aşılarının ilk partisi yarın Türkiye'de olacak.
31.07.2020, Hamburg: Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) steht am Hamburger Flughafen während eines Pressetermins in einem Corona-Testzentrum und hält einen Test. Das neue Testzentrum für Flugpassagiere aus Risikogebieten ist in Betrieb gegangen. (zu dpa Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen ist am Start) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa | Verwendung weltweit

THY'den Almanya uçuşu öncesi test uyarısı 07.08.2020

Almanya’nın Türkiye’deki turistik beldelerin bulunduğu dört kente seyahat uyarısını kaldırmasından sonra pek çok yolcu testler ve sonuçları konusunda tedirgin. THY da yolcularını korona testi konusunda uyardı.
Flughafen Frankfurt/Main, FRA, Fraport, Turkish Airlines Jet im Landeanflug, *** Frankfurt Main Airport FRA Fraport Turkish Airlines Jet approaching

THY'nin Ankara-Münih uçağında arbede 02.08.2020

Ankara-Münih uçuşu yapan, THY'ye ait bir uçaktaki iki genç yolcunun engelli bir kadına sataşmasıyla başlayan gerilim büyüdü. Bu nedenle pilotun inişi yarıda kestiği bildirildi.
ARCHIV - 21.07.2017, Baden-Württemberg, Stuttgart: Eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft SunExpress rollt am Flughafen Stuttgart zur Startbahn. Der Lufthansa-Konzern schließt wegen der Corona-Flaute den Flugbetrieb der Beteiligung SunExpress Deutschland mit rund 1200 Mitarbeitern. (zu «Lufthansa-Konzern schließt Flugbetrieb der deutschen SunExpress») Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

SunExpress Almanya için kapatma kararı 23.06.2020

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya’daki yan kuruluşu SunExpress Almanya’nın uçuş operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karardan bin 200 çalışan etkilenecek.

Turkish Airlines Boeing 737 Flugzeug Flughafen Istanbul Atatürk Istanbul, Türkei - 15. Februar 2019: Eine Boeing 737-800 der Turkish Airlines mit dem Kennzeichen TC-JFV auf dem Flughafen Istanbul Atatürk IST in der Türkei. *** Turkish Airlines Boeing 737 aircraft Istanbul Atatürk Airport Istanbul, Turkey 15 February 2019 A Turkish Airlines Boeing 737 800 with registration number TC JFV at Istanbul Atatürk Airport IST in Turkey

THY yurt dışı uçuşları için izin bekliyor 10.06.2020

THY'nin 10 Haziran'da başlatmayı planladığı Yunanistan, Bulgaristan, Katar, Bahreyn ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarını, havacılık makamlarından gerekli izni henüz alamadığı için gerçekleştiremediği bildirildi.
A Turkish Airlines Airbus A321 plane takes off in front of the control tower at Istanbul Airport on the first day after moving from Ataturk International airport on April 6, 2019 in Istanbul. - Ataturk International airport has moved on late April 5, 2019, moving from its old base at Ataturk Airport to the newly built Istanbul Airport. Moving took 45 hours and involved 707 trucks and 800 staff members. 10,000 pieces of equipment weighing 47,000 tons has been moved by trucks piece by piece. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

THY dış hat uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor 02.06.2020

Türk Hava Yolları (THY) 18 Haziran itibarıyla altı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye uçuşların başlayacağını açıkladı.

Turkish Airlines Boeing 737 Flugzeug Flughafen Istanbul Atatürk Istanbul, Türkei - 15. Februar 2019: Eine Boeing 737-800 der Turkish Airlines mit dem Kennzeichen TC-JFV auf dem Flughafen Istanbul Atatürk IST in der Türkei. *** Turkish Airlines Boeing 737 aircraft Istanbul Atatürk Airport Istanbul, Turkey 15 February 2019 A Turkish Airlines Boeing 737 800 with registration number TC JFV at Istanbul Atatürk Airport IST in Turkey

THY uçuşları yeniden başlatıyor 20.05.2020

Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç ve dış hat seferlerinin başlayacağı tarihleri açıkladı.
Turkish Airlines Boeing 737 Flugzeug Flughafen Istanbul Atatürk Istanbul, Türkei - 15. Februar 2019: Eine Boeing 737-800 der Turkish Airlines mit dem Kennzeichen TC-JFV auf dem Flughafen Istanbul Atatürk IST in der Türkei. *** Turkish Airlines Boeing 737 aircraft Istanbul Atatürk Airport Istanbul, Turkey 15 February 2019 A Turkish Airlines Boeing 737 800 with registration number TC JFV at Istanbul Atatürk Airport IST in Turkey

THY'den normalleşmede ilk adım 06.05.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerini durduran THY uçuş yasağı sonrasına yönelik taslak hazırladı. Üç aylık planlana göre Haziran'da tüm yurt içi uçuşlarına başlanacak, yurt dışına 19 ülkeye uçuş gerçekleştirilecek.

SAGLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA BASKANLINDA KORONAVIRUS BILIM KURULU 8'INCI KEZ TOPLANDI FOTO:DHA-ANKARA Redakteur: Aydin Üstünel Die Rechte des Fotos sind für die DW frei

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması 05.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Singapur'a giden THY uçağında bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesinin ardından mürettebatın 14 gün gözetim altında tutulacağını söyledi.

Medical members wearing protective gear take samples from a driver with suspected symptoms of the COVID-19 coronavirus, at a drive-through virus test facility in Goyang, north of Seoul, on February 29, 2020. - South Korea reported on February 29 its biggest surge in new coronavirus cases and concerns grew of a possible epidemic in the United States as the World Health Organization raised its risk alert to its highest level. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

Koronavirüse yakalananların sayısında artış 05.03.2020

Koronavirüse yakalananların sayısı dünya genelinde 93 bine çıktı. Türkiye üzerinden Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla Singapur’a giden bir yolcuda koronavirüs tespit edildiği öne sürüldü.
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