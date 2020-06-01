THY dış hat uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Avrupa uçuşlarına 18 Haziran'dan itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" denildi.

Reuters'ın haberine göre, THY'nin açıklamasında, söz konusu 16 şehrin Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka'dan kentler olduğu belirtildi.

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

THY ayrıca 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 farklı iline uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, 127 ülkeye gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını pandemi nedeniyle 28 Mart'ta durdurmuştu.

DW,DHA,rtr/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe