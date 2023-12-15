THY, Airbus ile 355 adet uçak için anlaştı

Gelecek 10 yılda filosunu genişletmeyi amaçlayan Türk Hava Yolları, Airbus'a 230 yeni uçak sipariş etti; 125 uçak için de satın alma hakkı sağladı.

Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki 10 yıllık planlama çerçevesinde filosunu genişletmek amacıyla Airbus şirketinden 230 yeni uçak sipariş etti.

THY tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi dar gövdeli yeni nesil A321 tipi uçaktan 150 adet; geniş gövdeli A350-900 tipi uçaktan 60 adet; sınıfının en büyüğü olan A350-1000'den 15 adet; kargo uçağı olan A350F'den de 5 adet kesin siparişte bulundu. THY bu dört tip uçaktan toplam 125 adet de satın alım hakkı elde etti.

Ayrıca A350 tipi uçakların bakımı ve yedek motor teminatı için Rolls Royce firması ile anlaşıldığı bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada son siparişlerle birlikte THY'nin şirkete verdiği toplam sipariş sayısının 504'e yükseldiği, bunlardan 212'sinin teslim edildiği bildirildi.

Airbus fimasının mekezinin yer aldığı Fransa'nın Toulouse kentinde basına açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Gelişmiş Airbus uçaklarının filomuza katılması sadece operasyonel kabiliyetlerimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel hedeflerimize de önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi. Bolat, bu yatırımın Türkiye'nin turizm sektörüne oldukça olumlu etkileri olacağını söyledi.

THY'nin filosuna katacağı yeni nesil uçaklar, yakıt sarfiyatı, işletme maliyetleri, karbondioksit emisyonları ve gürültü azaltma konularında kayda değer iyileştirmeler sağlayan ileri teknolojileri içeriyor.

AFP,DW/GY,EC

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