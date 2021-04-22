 Thodex mağdurunun açtığı ilk alacak davası kabul edildi | TÜRKİYE | DW | 09.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Thodex mağdurunun açtığı ilk alacak davası kabul edildi

Thodex'ten kripto para alarak mağdur olduğunu belirten kişinin açtığı ilk alacak davası kabul edildi. Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerini istedi. 

Thodex Logo

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten S.K. yatırdığı bedele ilişkin zararının giderilmesi için açtığı belirsiz alacak davası kabul edildi.

Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, dosya üzerinden inceleme yaptı. Mahkeme, davalı Thodex Şirketi'nin açılan bu dava dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için süre verilmesine karar verdi.

Thodex’in kullandığı bankalara müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme, davacı tarafın davalı Thodex hesabına yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontlarının istenmesini kararlaştırdı.

Bankalar Birliği'nden bilgi istendi

Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) müzekkere yazılarak Thodex’in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesi kararda istendi.

Mahkeme, davacı vekilinin, davalı şirket olan Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konması talebinin ise davalı avukatın gerekli belgeleri sunduktan sonra değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme, ön inceleme duruşmasının ise ileride yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Kripto para platformu Thodex'te iki gün işlem yapılamaması ve ardından 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Finanzen l Faruk Fatih Özer, Gründer Thodex-Kryptowährung, Börse

Faruk Fatih Özer

"Dolandırıcılık" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Türk makamları Özer'in iadesi için süreç başlattı. Adalet Bakanlığı Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Özer'in ve şirketin hesaplarına da tedbir konulduğu duyuruldu.

Alacak davası açıldı

Thodex mağduru olduğunu belirten kişi, 160 bin lira değerinde kripto para satın aldıktan sonra sanal cüzdanına ulaşamadığı gerekçesiyle avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne belirsiz alacak davası açmıştı.

Dilekçede davalı Thodex’in hizmet sözleşmesine uymadığı belirtilerek, ivedilikle Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyarı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edilmişti.

DHA / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Arnavutluk'ta Thodex baskını: 2 gözaltı

Arnavutluk'ta, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.  

Thodex soruşturması: 65 şüpheli yakalandı

Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıktığının doğrulandığını açıkladı.  

Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Kripto para plaformu Thodex'in ardından Vebitcoin yöneticileri hakkında da nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, şirketin CEO'su ile birlikte toplam dört kişi gözaltına alındı.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yatırımcılar paralarını geri alabilir mi?  

Benzer içerik

Finanzen l Faruk Fatih Özer, Gründer Thodex-Kryptowährung, Börse

"Kripto para borsasında" dolandırıcılık iddiası 22.04.2021

"Kripto para borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto  para ile yurtdışına çıktığı iddia edildi. Şirketle ilgili soruşturma açıldı.

Türkei Polizei Bus Auto Symbolbild

Kripto para platformu operasyonu: 62 gözaltı 23.04.2021

Thodex kripto para platformu şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Thodex Logo

Kripto parada mega vurgun iddiası: Thodex 22.04.2021

Kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığı iddia edildi. Uzmanlar kripto para borsasında dikkatli olunması gerektiği uyarısını yapıyor.