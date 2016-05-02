Deutsche Welle, 2004 yılından bu yana, Bobs ile internette düşüncelerin özgürce açıklanması ve insan hakları için çaba veren blog yazarı, aktivist ve gazeteciler için uluslararası alanda yarışma imkânı sunuyor.

Muhtelif kategorilerdeki ödüller, 14 farklı dildeki bloglar incelenerek verilir. DW Türkçe'nin The Bobs ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.