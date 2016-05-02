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The Bobs

Deutsche Welle, 2004 yılından bu yana, Bobs ile internette düşüncelerin özgürce açıklanması ve insan hakları için çaba veren blog yazarı, aktivist ve gazeteciler için uluslararası alanda yarışma imkânı sunuyor.

Muhtelif kategorilerdeki ödüller, 14 farklı dildeki bloglar incelenerek verilir. DW Türkçe'nin The Bobs ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Deutsche Welle The Bobs 2016 Jury: Juroren der diesjährigen Jurysitzung von The Bobs am 29./30. April 2016 ; DW/Jan Röhl Die internationale Jury mit prominenten Netz-Aktivisten hat in Berlin die Preisträger des DW-Awards The Bobs 2016 bestimmt.

Bobs 2016’da kazananlar belli oldu 02.05.2016

Berlin’de buluşan uluslararası jüri üyeleri, Deutsche Welle‘nin en iyi online aktivizm yarışması Bobs’ta kazananları belirledi. Bu yılki ödüller Bangladeş, İran, Almanya ve Hindistan’a gitti.
20.04.2016 Sedat Ergin ***Sperrfrist für die Verwendung ist Donnerstag, 21.4.2016 6 Uhr.***

DW’nin ‘İfade Özgürlüğü Ödülü’ Sedat Ergin’e 21.04.2016

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, DW’nin İfade Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü.
Start des Votings bei den Bobs Awards 2016. Copyright: DW

Bobs'ta oylama 2 Mayıs'ta sona eriyor 12.04.2016

Deutsche Welle'nin en iyi online aktivizm yarışması Bobs'ta oylama sürüyor. 2 Mayıs'a kadar oy verebilirsiniz. Ayrıntılar haberde.
*** ACHTUNG Das Bild darf nur im Kontext einer Berichterstattung über diese Internetseite benutzt werden*** http://erktolia.org/ (Screenshot); Copyright: erktolia.org

"Sosyal Değişim" adayı: erktolia 10.04.2016

DW online aktivizm yarışması Bobs’ta Sosyal Değişim kategorisinde yer alan adaylardan biri de erktolia. Erktolia, cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele ediyor.
*** ACHTUNG Das Bild darf nur im Kontext einer Berichterstattung über diese Internetseite benutzt werden*** https://habernobetim.wordpress.com/ (Screenshot); Copyright: erktolia.org

"Yurttaş Gazeteciliği" adayı: Haber Nöbeti 09.04.2016

DW online aktivizm yarışması Bobs’un Yurttaş Gazeteciliği kategorisinin adaylarından biri de Haber Nöbeti. Haber Nöbeti’nden Şafak Timur, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.
*** ACHTUNG Das Bild darf nur im Kontext einer Berichterstattung über diese Internetseite benutzt werden*** http://101015ankara.org/ (Screenshot); Copyright: 101015ankara.org

"Sanat ve Kültür" adayı: #101015Ankara 08.04.2016

DW online aktivizm yarışması Bobs’ta Sanat ve Kültür kategorisinde aday olarak Ankara’daki barış mitingine düzenlenen saldırı sonrası kurulan #101015Ankara yer alıyor. Siteyi Yasemin Çongar anlattı.
***Screenshot darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Webseite verwendet werden*** http://www.ihtiyacharitasi.org/

"İyilik için Teknoloji" adayı: İhtiyaç Haritası 07.04.2016

DW online aktivizm yarışması Bobs’un jüri kategorisindeki dört adayını tanıtmak için hazırladığımız yazı dizisine İhtiyaç Haritası ile başlıyoruz. Elif Kalan, sorularımızı yanıtladı.
Start des Votings bei den Bobs Awards 2016. Copyright: DW

Bobs 2016’da oylama başladı 31.03.2016

En iyi online aktivizm yarışması Bobs’ta 2016 yılı adayları belli oldu. Kullanıcılar aday siteler için 2 Mayıs’a kadar oy verebilecek.
The Bobs 2016: Bobs Awards - Jetzt mitmachen - türkisch © DW

Bobs internetin kahramanlarını arıyor 04.02.2016

Deutsche Welle online aktivizm yarışması Bobs kapsamında internette sivil toplum ve ifade özgürlüğü için çaba gösteren projeleri arıyor. Önerilerinizi bugünden itibaren gönderebilirsiniz.
***Bild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über The Bobs 2013 verwendet werden*** Ozgur Uckan, Zugeliefert von Gabriel González Zorrilla The BOBs - Blog Awards

Özgür Uçkan hayatını kaybetti 11.07.2015

Türkiye’de internet özgürlüğü alanında çalışmalar yapan Özgür Uçkan hayatını kaybetti. Uçkan DW'nin uluslararası blog yarışmasının jüri üyeliğini de yapmıştı. Uçkan'la 2013'te yaptığımız röportajı tekrar yayınlıyoruz.
The Bobs Awards Ceremony The Bobs Awards Ceremony © DW/M. Magunia

Bobs’ta ödüller verildi 23.06.2015

En iyi online aktivizm yarışması Bobs’ta ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni, Bonn’daki Global Medya Forumu’nda düzenlendi.
Titel: GMF Videos Schlagworte: GMF14, Videos Beschreibung: GMF14, Symbolbild Videos Format: Artikelbild Bildrechte: Copyright DW/K. Danetzki

Dijital çağda medya ve dış politika 22.06.2015

130 ülkeden 2 bin katılımcı üç gün boyunca DW tarafından organize edilen Küresel Medya Forumu’nda dijital çağda medya ile dış politikanın etkileşimini tartışacak.
Bobs Awards 2015

Bobs’ta kazananlar belli oldu 03.05.2015

Uluslararası jüri, en iyi online aktivizm yarışması Bobs‘ta üç kategoride 2015 yılı kazananlarını belirledi. 14 dil kategorisinde yapılan oylama sonucu Türkçe'de birinciliği elde eden site ise "5 Harfliler" oldu.
Bobs Awards 2015

Bobs’da halk oylaması başladı 15.04.2015

Deutsche Welle 11’inci Bobs yarışması kapsamında 9 Nisan’da oy verme işlemi başladı. Halk oylaması üç hafta sürecek.
--FILE--A Chinese netizen browses the logos of social networking sites Facebook and Twitter in Shanghai, China, 25 September 2013. Twitter Inc has opened a Hong Kong office, its first in the Greater China region, the company whose microblogging services are blocked on the mainland said on Tuesday (10 March 2015). The office, to be headed by Twitter executive Peter Greenberger, will allow the San Francisco-based company to tap China for advertising revenue, the company said, even if Internet users on the mainland cannot see those ads. Twitter collected $479 million in fourth-quarter revenue from advertisers who paid to inject their ads, known as promoted tweets, into Twitter users' timelines. The company has 288 million users worldwide. China's censors have blocked Twitter's microblog since 2009 along with U.S. social media platform Facebook Inc and Google Inc's YouTube. Despite the ban, Chinese companies including Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] and the state-owned Xinhua news agency use Twitter's microblogging service to reach a global audience.

'İnternet kullanıcısı bir nevi hacker oldu' 14.04.2015

Bilgi Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Erkan Saka, Türkiye'de internete yönelik engellerin kullanıcıları yeni yöntemlere yönelttiğine dikkat çekiyor.
***Achtung: Verwendung nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Fall von Raif Badawi, Saudi Arabien!*** Der Website-Gründer Raif Badawi ist zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe und 600 Peitschenhieben verurteilt worden. Er wurde schuldig befunden, kritische Online-Artikel über die saudi-arabischen Behörden veröffentlicht zu haben, die als Angriff gegen den Islam angesehen werden. Amnesty International betrachtet Raif Badawi als gewaltlosen politischen Gefangenen. (Quelle: AI) ***Photos sent by Ensaf Haidar - wife of Raif Badawi for Amnesty to use in their work on her husband's case***

Bedevi'ye DW İfade Özgürlüğü Ödülü 25.02.2015

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan blog yazarı Raif Bedevi, bu yıl Deutsche Welle'nin İfade Özgürlüğü Ödülüne layık görüldü. Ödül en iyi online aktivizm yarışması Bobs kapsamında veriliyor.
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