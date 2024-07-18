TFF'de Büyükekşi dönemi sona erdi: Yeni başkan Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu resmi olmayan sonuçlara göre Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak TFF'nin yeni başkanı seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçti.

Yapılan oylamada İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi geçerek seçimi kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre rakibine beş oy fark atan Hacıosmanoğlu, 2027 yılına kadar TFF Başkanlığı görevini üstlenecek.

Yapılan seçimde Hacıosmanoğlu 134, Büyükekşi ise 129 oy aldı.

Böylece TFF'de Büyükekşi dönemi de sona ermiş oldu.

Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan."

İbrahim Hacıosmanoğlu tebrikleri kabul etti. Fotoğraf: DHA

Hakemleri statta alıkoymuştu

Trabzonspor'un eski başkanı Hacıosmanoğlu futbol dünyasında sert mizacıyla tanınan bir isim. 2013-2015 yılları arasında bordo mavili ekibin başkanlığını yapan Hacıosmanoğlu, 28 Ekim 2015'te oynanan ve 2-2 berabere biten Trabzonspor-Gaziantepspor karşılaşmasının ardından maçın hakem heyetini Trabzon Avni Aker Stadyumu'nda zorla 4,5 saat alıkoymuş ve kendi ifadesiyle o süre zarfında hiçbir yetkilinin telefonuna çıkmamış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini araması ve yine kendi ifadesiyle, hakemlerle ilgili olarak "Bunların hesabı sorulacak" demesi üzerine hakemleri serbest bırakmıştı. Olayda rehin tutulan yardımcı hakemlerden Adil Sinem'in konuyla ilgili Hacıosmanoğlu ile birlikte 11 Trabzonspor yöneticisi aleyhine açtığı davada ilgili mahkeme, Ocak 2011'de bu yöneticileri toplam 47 bin 500 TL tazminat ve 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırmış ancak bu cezaları ertelemişti.

TFF'de Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi. Fotoğraf: Sebnem Coskun/Anadolu/picture alliance

Büyükekşi tepkilere rağmen aday oldu

Hacıosmanoğlu'na karşı başkanlık yarışını kaybeden Büyükekşi ise Türkiye'de 2023-2024 futbol sezonunda yaşanan skandallar nedeniyle pek çok kulüp tarafından sık sık istifaya davet edilen bir isimdi.

Hakem Halil Umut Meler'in bir maç sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanması, Fenerbahçe-Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması gereken Süper Kupa karşılaşmasının iptal edilmesi, Trabzonspor-Fenerbahçe lig maçında karşılaşmanın ardından seyircilerin sahaya girmesi ve büyük şiddet olaylarının yaşanması, Büyükekşi'nin hakem toplantılarına katılmadığını dile getirmesinin ardından böyle bir toplantıda yer aldığının görüntülü bir şekilde ispat edilmesi gibi olaylar TFF Başkanı'nı eleştiri oklarının hedefi hâline getirmişti.

Büyükekşi, yaklaşık iki yıl TFF Başkanlığı yaptı. Dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası üzerine 16 Haziran 2022'de düzenlenen seçimi kazanan Büyükekşi, tek aday olarak girdiği bu seçimden önce Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı'ydı.

Servet Yardımcı çekilmişti

TFF Başkanlığı'na aday olan isimlerden Servet Yardımcı, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Başkanlık görevi için adaylar arasında favori gösterilen Yardımcı, söz konusu açıklamasında, "Sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamasında "Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur" diyen Yardımcı, UEFA'da yürüttüğü İcra Kurulu Üyeliği ve Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini bildirmişti.

Yardımcı, açıklamasında iddia ettiği "operasyonun" arkasında kimin olduğunu dile getirmedi. Ancak Türkiye'de uzun yıllardır TFF başkanlarının siyasi iktidar tarafından belirlendiği futbol dünyasında sıklıkla dile getiriliyor. Türk futbolunun arka planını takip eden çok sayıda gazeteci ve Federasyon'a yakın isimler, TFF Başkanı olacak kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile Süper Lig ekiplerinden Başakşehir kulübünün başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın akrabası olan Göksel Gümüşdağ tarafından belirlenip Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra "atandığını" öne sürüyor.

DW,DHA/TY,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?