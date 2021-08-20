Tesla insansı robot geliştiriyor

Elektrikli araç devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, "Tesla" adında insansı (humanoid) bir robot geliştirdiklerini ve prototipin önümüzdeki yıla kadar hazırlanmış olmasını planladıklarını açıkladı.

Tusk, Tesla'nın düzenlediği "Yapay Zeka Günü"nde yaptığı konuşmada, robotun üretiminde yarı-otonom elektrikli otomobillerindeki teknolojinin aynısını kullanacaklarını belirtti. Musk, robotun insanlar için tehlikeli ya da sıkıcı olabilecek birbirini tekrarlayan temel hareketleri yapabileceğini kaydederek, beş parmaklı ellere sahip olacak siyah-beyaz renkli robotun yaklaşık 177 santimetre boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlandığını açıkladı.

Robotun sekiz kamera ve otonom çalışan bir bilgisayarla donatılacağını belirten Musk, "Kafasında, gerekli bilgileri içeren bir nevi ekran bulunacak. Ama onun dışında temelde otopilot sistemiyle donatılmış olacak" dedi.

Musk, "Onunla konuşabilecek ve 'Lütfen şu vidayı al ve tornavida ile otomobile monte et' diyebileceksiniz. Bunu yapabilecek durumda olması gerekiyor" diye konuştu.

Tesla CEO'su Elon Musk

"İnsanların kaçabileceği hızda olacak"

Robotun "yumuşak huylu" bir yapıda olacağını belirten Elon Musk "Çok hızlı olmayacak şekilde tasarlanacak. İnsanların ondan kaçabilmesi, onu kontrol altına alabilecek olması gerek. Umarım buna gerek kalmaz ama ne olacağı bilinmez" diye konuştu.

Forbes dergisinin listesine göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk, robotların insanların fiziksel işlerini aşamalı olarak üstleneceğine inandığını belirterek "Gelecekte fiziksel işler insanlar için bir seçenek haline gelecek. Fiziksel işleri yapmak istediğinizde yapabilirsiniz ama yapmak zorunda olmayacaksınız" dedi. Bunun ekonomi üzerinde de derin etkileri olacağını belirten Musk, "ekonominin temelde işgücüne dayandığı göz önünde bulundurulduğunda gelecekte ekonomi açısından sınırların da tamamen kalkabileceğini" söyledi.

dpa,AFP / BK,ET

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