"Terörü mimikle övme" cezası veren RTÜK'e tepki yağıyor

RTÜK’ün Medya Mahallesi programında "terörün mimikle övüldüğü" gerekçesiyle Halk TV'ye ve eleştirel yayınları nedeniyle Fox TV ve TELE 1'e verdiği cezalar yoğun tepkiye yol açtı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugünkü toplantısında Halk TV, TELE 1 ve Fox TV kanallarına verdiği ağır cezalar gazetecilerin ve basın örgütlerinin tepkisini çekti.

Medya Mahallesi programına yayında "terörün mimikle övüldüğü" gerekçesiyle 3 kez durdurma kararı verilmesine programı sunan deneyimli gazeteci Ayşenur Arslan "Ben neymişim!!! Mimiklerimle terörü övmüşüm ya!!! RTÜK tabii bunu anında yakalamış ya!! Bir de kaşımı kaldırsam neler olur!!!" yorumunu yaptı.

Gazeteci Uğur Dündar da konuyla ilgili "RTÜK Ayşenur Arslan'a ve Medya Mahallesi'ne,mimikleriyle (!) teröre destek (!) verdiği gerekçesiyle ceza yağdırmış! Sen neymişsin be @AysenurArslantv!.. Bu nasıl bir saçmalıktır! Bu nasıl bir aklımızla alay etmektir! Bu artık sözün bittiği yere geldik demektir!.. Pes, pes, pes!.." ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye üç ayrı ceza

RTÜK, bugün aldığı kararlarda Medya Mahallesi programı nedeniyle Halk TV'ye üç ayrı ceza verdi. İlk ceza, para cezasıyla birlikte programın yayınının 3 gün süreyle durdurulması olurken programın diğer yayınlarıyla ilgili olarak da kanal iki ayrı para cezası aldı.

TELE 1'e idari para cezası

RTÜK Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını "halkın iradesine darbe" olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1'e yüzde 3 idari para cezası verildi. Kanala Açıkça programı nedeniyle de ayrıca yüzde 3 para cezası kararı çıktı.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da "RTÜK basın ve ifade özgürlüğünün önünde vahim bir engele dönüşmüş durumda. Anayasal suç işliyor. Suç uyduruluyor. Kurul, 'İmamoğlu'na verilen ceza halkın iradesine darbedir' dediğimiz için ceza kesti. Yani İktidar gibi düşünmemek yasaktır diyor. Hesabını verecekler" açıklamasını yaptı.

Fox TV'ye idari para cezası

İlker Karagöz İle Çalar Saat programında, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin "Bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır" sözleri nedeniyle Fox TV'ye yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

Konuralp: Verilen cezaların toplamı 15 milyon TL oldu

RTÜK Üyesi Okan Konuralp "RTÜK'ün bugünkü kararlarıyla birlikte, 2022 yılında iktidar karşısında bağımsız gazetecilik örnekleri veren kanallara kesilen para cezalarının toplamı yaklaşık 15 milyon TL oldu. Ancak kimsenin şüphesi olmasın; her türden baskıya rağmen demokrasi, adalet, gazetecilik kazanacak" ifadelerini kullandı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da "RTÜK'ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye'yi‚ karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına’ ilişkin önemli bir göstergedir. Medyadan istenen, ülkede % 150'yi bulan enflasyonu göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları!" dedi.

Basın Konseyi: RTÜK görevini kötüye kullanıyor

RTÜK kararlarına Basın Konseyi'nden de tepki geldi. Basın Konseyi açıklamasında, "RTÜK'ün iktidar medyasının televizyon kanallarının 'hamisi', eleştirel ve özgür yayın yapan televizyon kanallarının 'giyotini' görevini üstlenmesi kabul edilemez. Üst Kurul üyeleri, oy çokluğu ile aldıkları bu kararların doğuracağı hukuki sorumluluğu taşımak durumunda olduğunu bilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"Kuruluş yasasında görevi, görsel ve işitsel yayın hizmetleri alanında iletişim ve ifade özgürlüğünü, farklı görüşleri ve çoğulculuğu güvence altına almak, tekelleşmeyi önlemek olan RTÜK, yetkisini aşarak görevi kötüye kullanmaktadır" diyen Basın Konseyi "Açıkça suç işleyen RTÜK’ü, bir an önce asli görevine dönmeye yine çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TGC: RTÜK'ü Anayasa'ya saygılı olmaya çağırıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da "RTÜK aldığı kararlarla Anayasa gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsayan basın özgürlüğünün önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir. Seçim öncesi giderek ağırlaştırılan yayın durdurma ve para cezaları televizyonların kapanmasına, basın emekçilerinin yine işsiz kalmasına neden olabilecek boyuttadır. RTÜK'ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, yurttaşların haber alma hakkını engellememeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

DW/ EC, BK