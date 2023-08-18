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Felaketİspanya

Tenerife'de orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi

3 saat önce

Kanarya adalarından Tenerife'de salı günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle 3 bin kişi tahliye edilirken şimdiye kadar 3 bin 200 hektardan fazla alanın kül olduğu bildiriliyor.

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Tenerife'deki orman yangını
Tenerife'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorFotoğraf: Andres Gutierrez/AA/picture alliance

Kanarya adalarından Tenerife'de salı akşamı başlayan  orman yangınınısöndürme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, perşembe günü de çok güçlü bir yangına karşı mücadele ettiklerini belirtti. Binlerce kişi yangının etkili olduğu alandan tahliye edilirken, yangın bölgesindeki ada sakinlerine dumanın yol açtığı hava kirliliği nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, perşembe akşamına kadar yangında en az 3 bin 200 hektarlık alan kül oldu.

Yangın söndürme çalışmalarına 400 itfaiye görevlisinin yanı sıra  İspanya'nın arama-kurtarma ekibi Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) askerlerin, 17 yangın söndürme uçağı ile helikopterin katıldığı bilgisi verildi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, "son 40 yılın en ağır yangını" ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Polis yetkilisi Luis Santos da yerel medya organlarına açıklamasında, "olağan dışı şekilde hareket eden şiddetli bir yangınla" mücadele ettiklerini belirtti. Yetkililer aşırı sıcakların ve hava koşullarının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Salı akşamı adanın kuzeydoğu kesiminde başlayan yangın nedeniyle 10 köy boşaltılırken adanın bu bölgesine giden yollar da kapatıldı. Ayrıca İspanya'nın en büyük dağı ve turistlerin de uğrak noktası olan Teide Yanardağı'na girişler de durduruldu. Tahliye edilen 3 bin dolayında kişi ise geçici barınma merkezlerine yerleştirilirdi.

Adada binlerce kişi tahliye edildi
Adada binlerce kişi tahliye edildiFotoğraf: Andres Gutierrez/AA/picture alliance

Başbakan Sanchez'den 'dayanışma' açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ada sakinleri ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Özellikle tahliye edilenlerin yanındayız" dedi. Sanchez, yangın söndürme çalışmalarına katılan görevlilere de teşekkür etti.

Kanarya adalarında son dönemde etkili olan aşırı sıcaklar kuraklığa yol açmış ve orman yangınları riskini artırmıştı. Temmuz ayında komşu ada La Palma'da da büyük orman yangınları meydana gelmişti. Yangında birkaç saat içinde 4 bin 500 hektarlık alan yanarken, 2 bin 500 kişi de evlerinden taliye edilmişti.

AFP,dpa/BÖ,JD

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