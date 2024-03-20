Teksas'taki tartışmalı yasa temyize takıldı

ABD Yüksek Mahkemesi federal makamlara Meksika sınırı için tanınan yetkilerin Teksas polisine de verilmesine yeşil ışık yaktı. Ancak Temyiz Mahkemesi tepkiler üzerine yasanın uygulanmasını askıya aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi ülkedeki göç politikası tartışmalarını daha da alevlendirecek bir karara imza attı.

Salı günü toplanan Yüksek Mahkeme, Teksaslı emniyet yetkililerine Meksika sınırında geniş kapsamlı yetkiler tanıyan tartışmalı bir yasanın yürürlüğe girmesi yönünde karar verdi.

Ancak yasa, mahkeme kararının açıklanmasından kısa süre sonra Temyiz Mahkemesi'nce askıya alındı. Göç yasasını daha da sertleştirmekle eleştirilen düzenlemeye yönelik sert tepkiler ve Meksika hükümetinin duyduğu rahatsızlık nedeniyle Çarşamba günü tekrar askıya alındı.

ABD 5. Temyiz Mahkemesi heyeti askıya alma kararını 2'ye karşı 1 oyla aldı. Yasa yeniden ABD Yüksek Mahkemesi'ne götürebilecek. Bir sonraki kararın ne kadar çabuk çıkacağı bilinmmiyor.

Salı günü yasanın yürürlükte olduğu kısa süre boyunca Teksaslı yetkililer tarafından herhangi bir tutuklama yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Bu süre zarfında yasanın aktif olarak uygulanıp uygulanmadığı konusunda da bir açıklama bulunmuyor.

Cumhuriyetçiler ısrarlı

Teksas'ın Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott tartışmalı yasayı Aralık ayında imzalamıştı.

Yasa, Teksas'ta görev yapan polislere Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığından şüphelenilen kişileri tutuklama yetkisi veriyor.

Ayrıca Teksas mahkemelerine de sınır dışı etme ve sınır geçişlerinin defaten ihlali halinde bu kişilere uzun süreli hapis cezaları verme yetkisi tanınıyor.

ABD'de sınır dışı etme veya yasa dışı yollardan ülkeye girenleri tutuklama kararı federal makamlarına ait.

Göçmenler dikenli telleri aşmaya çalışıyor. Fotoğraf: David Peinado/Anadolu/picture alliance

İnsan hakları savunucuları tepkili

İnsan hakları savunucuları söz konusu yasayla ayrımcılık ve ırksal profilleme uygulamalarının önünün açılacağından endişe ediyor.

Aktivistlere göre yasa, insanların polis tarafından dış görünüşleri ya da etnik özellikleri temelinde kontrol edilmesi anlamına geliyor.

Teksas sınırındaki Meksika da federal ya da yerel ABD makamlarına göç konularında verilecek hiçbir yetkiyi tanımayacaklarını ve uygulamayacaklarını bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Meksika hiçbir koşulda Teksas eyaleti tarafından yapılacak sınır dışı işlemlerini kabul etmeyecektir" denildi.

Göç konusu, ABD'de halen devam eden seçim kampanyalarında önemli bir başlığı oluşturuyor.

Demokrat başkan ve partisinin yeniden başkan adayı olan Joe Biden, ABD'nin güney sınırları üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açtığı yönünde eleştirilere maruz kalırken, rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump sürekli olarak göç karşıtı aşırı ifadeler kullanarak ABD'nin "işgal edildiğini" savunuyor.

ABD'ye Meksika üzerinden yasal olmayan göç sürüyor. Yoğunluk nedeniyle yargı sistemi iltica başvurularını işleme koymakta zorlanıyor. Ayrıca sınırı geçen göçmenlerin barınma ve beslenme sorunları da giderek büyüyor.

dpa,epd/TY,BÖ

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