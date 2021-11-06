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Yunanca "sanat" ve "bilmek" sözcüklerinin birleşiminden oluşan teknoloji, günümüzde keşiflere yön veren en etkin unsurlardan biridir.
"İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek" olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.
Akıllı kentler büyük miktarda veri toplarlar. Bizim verilerimizi. Bu aslında iyi bir şey, çünkü şehir planlamacıları, "big data" yani büyük verilere dayalı olarak daha verimli kararlar alabilir. Ancak bunlar yaşam kalitemizi iyileştirmek için de olsa, büyük veri pek çok riski de beraberinde getiriyor. Akıllı kentler gelecekte Çernobil gibi bir felakete neden olabilir mi?
Dünya genelinde pek çok şirket artık dijital ölümsüzlük üzerinde çalışıyor. Sohbet robotları, hologramlar ve avatarların yardımıyla hayatını kaybetmiş yakınlarımızla sanal ortamda buluşmak artık hayal değil. Peki siz bu teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Otomobilinizi hâlâ kendiniz mi kullanıyorsunuz? Yakın bir zamanda böyle bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz, hem de düşündüğünüzden daha kısa bir sürede. Almanya'da sürücüsüz otomobil kullanma konusundaki hazırlıklar son hızla devam ediyor. 2022'den itibaren otonom araba kullanılmasına izin verilecek. Peki, ama ne kadar otonom? Tam otonom araçlara geçmek, ne zaman ve nasıl mümkün olacak?
Bir Rus doktor, hayatını biraz daha kolaylaştırmak için vücuduna elektronik çipler yerleştirdi. Sadece bir el hareketiyle kilitli kapıları açabiliyor, bankamatikleri çalıştırabiliyor, elektronik kart veya banka kartı kullanmasına gerek kalmıyor. Peki, bu sistemin yaygınlaşması mümkün mü? Yasal riskleri neler?
Güney Kore‘deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde görevli şehircilik ve çevre mühendisi Cho Jae-weon, insan dışkısından sanal para kazanmayı sağlayan bir tuvalet geliştirdi. Sistemin Ggool adında kendi sanal para birimi var. Bu tuvaleti kullanan herkes günde 10 Ggool yani yaklaşık 3 dolar kazanıyor.