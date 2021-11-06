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Teknoloji

Yunanca "sanat" ve "bilmek" sözcüklerinin birleşiminden oluşan teknoloji, günümüzde keşiflere yön veren en etkin unsurlardan biridir.

"İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek" olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.

Metaverse | Zuckerberg’in sanal evren yaratma amacı ne? 06.11.2021

Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse? Mark Zurckerberg’in amacı ne?
Woman wearing mixed reality smartglasses touching transparent screen model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY RBF05665 Woman Wearing Mixed Reality Touching Transparent Screen Model released Symbolic image Property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY RBF05665

Nedir bu metaverse? 24.10.2021

Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse?
January 04, 2021*** (FILES) In this file photo taken on January 04, 2021 US President Donald Trump looks on during a rally in support of Republican incumbent senators Kelly Loeffler and David Perdue ahead of a Senate runoff in Dalton, Georgia. - Nearly 100 days into Joe Biden's presidency, predecessor Donald Trump -- twice impeached, and accused of fomenting a deadly US Capitol rebellion -- remains a curiously powerful figure in the Republican Party, potentially into the 2024 election. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

Trump alternatif sosyal medya için düğmeye bastı 21.10.2021

ABD’nin eski başkanı Trump, Truth Social adını taşıyan yeni sosyal medya platformunu duyururken, bu yolla kendisini susturmaya çalışan teknoloji devlerinin "zorbalığına" meydan okuyacağını açıkladı.
Architect with tablet wearing hard hat on construction site model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CVF00339

Geleceğin meslekleri Almanya'yı değiştiriyor 03.10.2021

Dijitalleşme, otomasyon ve elektromobilite. Alman istihdam piyasası köklü bir değişimin içinde. Ancak uzmanlara göre Almanya bu değişime yeterince hazır değil.

US national flag waves on the building of the embassy of the United States of America (R) in Moscow on April 2, 2018. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov suggested that the poisoning of former double agent Sergei Skripal could benefit the British government by distracting attention from problems around Brexit. / AFP PHOTO / Vasily MAXIMOV (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

Seçimlere müdahale tartışması: Rusya, ABD'li büyükelçiyi çağırdı 10.09.2021

Moskova, ABD'li teknoloji devlerinin Rusya'da yapılacak seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Amerikan büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
The skins of humanoid robots developed by Promobot service robotics manufacturer are pictured at the company's branch in the far eastern city of Vladivostok, Russia March 15, 2021. REUTERS/Yuri Maltsev

Tesla insansı robot geliştiriyor 20.08.2021

Tesla CEO'su Elon Musk, insan görünümlü robot geliştirdiklerini açıkladı. Elektrikli otomobillerde kullanılan teknolojiyle geliştirilen robotun prototipinin bu yıl içinde hazırlanması hedefleniyor.

Akıllı kentler Çernobil gibi büyük bir felakete neden olabilir mi? 19.08.2021

Akıllı kentler büyük miktarda veri toplarlar. Bizim verilerimizi. Bu aslında iyi bir şey, çünkü şehir planlamacıları, "big data" yani büyük verilere dayalı olarak daha verimli kararlar alabilir. Ancak bunlar yaşam kalitemizi iyileştirmek için de olsa, büyük veri pek çok riski de beraberinde getiriyor. Akıllı kentler gelecekte Çernobil gibi bir felakete neden olabilir mi?

"Ruhumuzu" bilgisayara yükleyip ölümsüz olmak artık hayal değil! 16.08.2021

Dünya genelinde pek çok şirket artık dijital ölümsüzlük üzerinde çalışıyor. Sohbet robotları, hologramlar ve avatarların yardımıyla hayatını kaybetmiş yakınlarımızla sanal ortamda buluşmak artık hayal değil. Peki siz bu teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Almanya'da 2022'den itibaren eller kullanılmadan otomobil sürülebilecek 13.08.2021

Otomobilinizi hâlâ kendiniz mi kullanıyorsunuz? Yakın bir zamanda böyle bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz, hem de düşündüğünüzden daha kısa bir sürede. Almanya'da sürücüsüz otomobil kullanma konusundaki hazırlıklar son hızla devam ediyor. 2022'den itibaren otonom araba kullanılmasına izin verilecek. Peki, ama ne kadar otonom? Tam otonom araçlara geçmek, ne zaman ve nasıl mümkün olacak?

Dünyada 100.000 kişi çip taktırdı 24.07.2021

Bir Rus doktor, hayatını biraz daha kolaylaştırmak için vücuduna elektronik çipler yerleştirdi. Sadece bir el hareketiyle kilitli kapıları açabiliyor, bankamatikleri çalıştırabiliyor, elektronik kart veya banka kartı kullanmasına gerek kalmıyor. Peki, bu sistemin yaygınlaşması mümkün mü? Yasal riskleri neler?

İnsan dışkısını sanal paraya dönüştüren tuvalet 21.07.2021

Güney Kore‘deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde görevli şehircilik ve çevre mühendisi Cho Jae-weon, insan dışkısından sanal para kazanmayı sağlayan bir tuvalet geliştirdi. Sistemin Ggool adında kendi sanal para birimi var. Bu tuvaleti kullanan herkes günde 10 Ggool yani yaklaşık 3 dolar kazanıyor.

"Annem bana 'Asla vazgeçme ve yıldızlara ulaş' dedi." 10.07.2021

Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson bugün ekibiyle birlikte uzaya uçuyor! #VSSUnity'nin uçuşu canlı yayınlanacak

Venedik'teki uçan tekneler 23.06.2021

'Suyun üzerinde uçmak', Venedik kenti için önemli bir teknoloji. İsveçli bir şirket büyük dalgaları önleyen ve bu sayede Venedik'in evlerini koruyan bir uçan elektrikli tekne geliştirdi.

Sürerken enerji tasarrufu yapmak 21.06.2021

Üzerinde güneş panelleri bulunan otomobiller, şişirilebilen elektrikli bisikletler... İklim değişikliğini dikkate alan üreticiler, geleceğin "çevreci" araçlarını geliştirmek için yarışıyor.

Copyright: Bosch Das neue Bosch-Waferwerk in Dresden (2021)

Bosch otomobil çipi üretecek 07.06.2021

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch Almanya’da otomobiller için 1 milyar euro yatırımla çip üretim fabrikası kurdu. Amaç Avrupa otomotiv sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak.

SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk poses as he arrives on the red carpet for the Axel Springer Awards ceremony, in Berlin, on December 1, 2020. (Photo by Britta Pedersen / POOL / AFP) Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos provides the keynote address at the Air Force Association's Annual Air, Space & Cyber Conference in Oxen Hill, MD, on September 19, 2018. (Photo by Jim WATSON / AFP)

Teknoloji devleri arasında uzay savaşları 05.05.2021

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki savaş uzaya taşındı. Musk'ın NASA'nın uzay taşıtı ihalesini kazanması kavgayı daha da sertleştirdi.
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