 TBMM′ye sekiz milletvekili hakkında fezleke sunuldu | TÜRKİYE | DW | 03.03.2021

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TÜRKİYE

TBMM'ye sekiz milletvekili hakkında fezleke sunuldu

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu sekiz milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu dâhil sekiz milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

"Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri", TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Hakkında dokunulmazlık dosyası sunulan milletvekilleri şöyle:

AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.

HDP'li vekil Uca hakkında üç dosya bulunuyor. 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olduğu gerekçesiyle Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen Berberoğlu geçen ay, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı sonrası 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" yönünde verdiği kararla ilgili Başkanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla yeniden milletvekili olmuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop geçen hafta da 33 dokunulmazlık dosyasının Meclis'e ulaştığını açıklamıştı. Bu fezlekelerden 28'i HDP'li dokuz milletvekiline aitti.

DW/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Şentop'tan fezleke açıklaması: Dosyaların içeriğine göre değerlendirilir

TBMM Başkanı Şentop, fezlekeler konusunda kararın nasıl verileceğine ilişkin olarak "Bunu dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi Karma Komisyon yapacaktır" açıklamasında bulundu.  

HDP'li 9 vekil hakkında fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla bağlantılı olarak HDP'li dokuz vekil hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendiğini açıkladı.  

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