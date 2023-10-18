TBMM'deki altı partiden hastane saldırısına kınama

TBMM'de grubu bulunan altı siyasi parti, Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasını ortak bir bildiri ile kınadı.

TBMM'de grubu bulunan altı siyasi parti, Gazze Şeridi'ndeki El Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrail tarafından vurulduğuna işaret ederek saldırıyı ortak bir bildiri ile kınadı. Bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Grubu'nun önerisi üzerine, beş siyasi parti grubunun imzası ile ortak bir bildiri hazırlandı. Bildiri, Genel Kurul'da okundu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Yeşiller ve Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, İYİ Parti Grubu Temsilcisi Dursun Ataş ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin tarafından imzalanan ortak bildiride, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin dikkatle izlendiği belirtilerek "Gazze'de hastanelerin hedef alınması sonucunda, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz" denilen bildiride, dünya parlamentoları, uluslararası toplum ve kuruluşları saldırılara karşı tutum ve inisiyatif almaya çağrıldı.

Türkiye'den Gazze için sağlık hizmeti uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye olarak bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya hazır olduklarını açıkladı. "Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız" diyen Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüştüğünü ve sağlık hizmetlerinin desteklenmesinin acil olduğunu belirttiğini aktardı.

Koca, "Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız" dedi.

ANKA/HS,CÖ

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