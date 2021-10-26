TBMM'de Kavala tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerde muhalif milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında yaşanan yargı bağımsızlığını tartışmaları öne çıktı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamı yönünde İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen son kararı hatırlatarak hükümetin dava sürecinde yaşanan hukuksuzlukları Türkiye kamuoyuna ve Avrupa’ya nasıl anlatacağını sordu. Paylan, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığına ilişkin değerlendirmelere de gönderme yaparak hükümetin yargı bağımsızlığı konusunda yeni planlarının olup olmadığının da merak konusu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Paylan’a yanıt verirken Anayasa’nın yargının bütünüyle tarafsız mahkemelerce işletildiği yargıya hiçbir kurum ve kuruluşun, makamın talimat veremeyeceği yönündeki hükmünü uzun uzun okuması dikkat çekti. Oktay, muhalif vekillerinin kendisine Kavala’nın tutukluluğu ve yargı bağımsızlığı konusunda soru sorulmasına “Benim anladığım kadarıyla bizden şunu istiyorsunuz. Yürütmenin yargıya müdahale etmesini mi istiyorsunuz?” sorusuyla tepki gösterdi.

Oktay’ın bu sözleri üzerine CHP sıralarından Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Etmeyin” tepkisini gösterirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile HDP’li Garo Paylan’ın öncülüğünde tüm muhalif vekiller komisyon başkanı Cevdet Yılmaz’a “Sorulara, yanıt vermiyor. Anayasa okuyor. Müdahale edin, soruları yanıtlasın” isteğinde bulundu.

Muhalif vekillerin bu çıkışı üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Yargı bağımsızdır. Bugüne kadar müdahale etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz” açıklaması yaptı. Oktay’dan gelen bu açıklamaya CHP’li Özgür Özel’in ardı ardına “Bugüne kadar edenin Allah belasını versin mi?” sözleriyle çıkışması dikkat çekti. Özel, Oktay’ın açıklamalarıyla milletvekilleriyle dalga geçtiğini de öne sürünce Oktay’dan bu kez “Geçmiyoruz, ciddi şekilde yanıt veriyorum” açıklaması geldi.

“Erdoğan yargıya talimat verdi”

Oktay’ın açıklamalarının ardından söz alan HDP’li Garo Paylan ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği “derhal serbest bırakılmalı” kararını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararın ardından "AİHM’in ne dediği bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız. Serbest bırakamayız” açıklaması olduğunu da gündeme taşıyan Paylan, “Erdoğan, yargıya talimat vermiştir. Bundan daha büyük yargıya müdahale olabilir mi?” tepkisini gösterdi.

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Düşük faiz politikasını savundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, döviz kurlarındaki tarihi yükselişe dikkat çekerek hükümetin ekonomi politikasını eleştiren muhalif vekillere de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomistlerin uyarılarına karşın uygulamakta ısrar ettiği düşük faiz politikasını savundu. Oktay, "Politika faizinin yüksek olduğu dönemde de kurlarda hareketlenme olmuştur. Bu dalgalanma dönemini de geçmişte olduğu gibi geride bırakacağız” dedi.

Oktay’ın yüksek enflasyondan ve maliyet artışlarından toplunun etkilenmemesi için neler yaptıklarını "Doğal gaz ve elektrikte maliyetin yarısını biz üstleniyoruz. Çiftçilerimizi koruyoruz. Tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi stopajı artık olmayacak, mazot maliyetlerinin önemli kısmını karşılıyoruz. Gübreye desteği iki katına çıkardık” sözleriyle anlattı.

Oktay, muhalefetin iddia ettiğinin aksine dış yatırımcının Türkiye’den vazgeçmeyeceğini de öne sürdü. Oktay, “Kur saldırılarının etkisini bertaraf etmek üzere yapısal anlamda önemli adımlar atmaktayız. Spekülasyonların etkisi azalacak. Dalgalı kur rejimi ile fiyat hareketleri bir süre sonra, rasyonel noktada dengeye ulaşacak. Dış yatırımcı güvenli liman Türkiye’den vazgeçmeyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, muhalefetten gelen “Türkiye’de ekonomik kriz büyürken, siz sokağa çıkmıyor musunuz? Çıkmadığınız için mi böyle pembe tablo çiziyorsunuz” eleştirilerine de “Hem Sn. Cumhurbaşkanımız hem bizler daima sokaktayız. Milletimizin içindeyiz. Muhalefetin fakir fukara diye tabir ettiği evlerin tam içindeyiz. Milletimizden hiçbir zaman kopmadık, bugünden sonra da kopmayız” yanıtını verdi.

Hilal Köylü / Ankara

©️ Deutsche Welle Türkçe