 TBMM Genel Kurulu ″maskeli″ oturumla yeniden toplandı | TÜRKİYE | DW | 02.06.2020

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TÜRKİYE

TBMM Genel Kurulu "maskeli" oturumla yeniden toplandı

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına 16 Nisan'da ara veren TBMM Genel Kurulu yeniden toplandı. Maske takan milletvekillerinin ilk gündem maddesi bekçilerin yetkilerini belirleyen kanun teklifi oldu.

TBMM Genel Kurulu'na katılan milletvekillerin bundan sonra oturumlarda maske takmak zorunda.

TBMM Genel Kurulu'na katılan milletvekillerin bundan sonra oturumlarda maske takmak zorunda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. Genel Kurul girişinde milletvekillerine eldiven ve maske dağıtıldı. CHP'li milletvekilleri üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk imzası olan maskeler taktı.

Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç milletvekillerinden, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uyum sağlamalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat etmelerini rica etti.

Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.

Gündem dışı söz alan milletvekillerinden CHP'li Kadim Durmaz, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı çiftçilerin toplam 130 milyar lira borcu bulunduğunu, bu borçların ertelenmesi veya çiftçiye yeni krediler verilmesi yerine bu borçların tamamen silinmesi için tüm partilerin ortak kararıyla düzenleme yapılmasını önerdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Meclis çalışmalarını yerinde takip etti. Şentop, milletvekillerinden gelen talepleri ve önlemlere dair eksiklikleri değerlendirdi.

Şentop, milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ve maske takacaklarını belirterek, alınan tedbirlerin devam edeceğini aktardı.

DHA/GY,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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