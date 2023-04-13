TBMM Başkanı Şentop'tan Hunko ve Arslan'a ret

TBMM Başkanı Şentop, seçimler için Ankara'ya gelen AKPM Gözlem Ön Heyetine, daha önce PKK gösterilerine katılan Alman üye Hunko ve İsviçreli üye Arslan'ın gözlemci olarak Türkiye'de bulunamayacaklarını bildirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden (AKPM) 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için gelen gözlem ön heyeti ile görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa'daki PKK gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle heyetin Alman üyesi Andrej Hunko ile İsviçreli üyesi Sibel Arslan'ın AKPM Seçim Gözlem Heyeti'nde yer almalarına tepki gösterdi. Hunko ve Arslan'ın faaliyetlerine izin vermeyeceklerini ifade eden Şentop, "AKPM heyet belirleyebilir ama Türkiye'ye düşmanca tutum içinde olan kimselere müsaade etmeyiz" dedi.

Şentop Türkiye'nin, terör örgütlerini destekleyen herhangi bir parlamenterin Seçim Gözlem Komisyonu'nda yer almaması konusundaki beklentisinin, yazılı olarak da AKPM Türk Grubu tarafından iletildiğini, ancak Türkiye'nin bu tavrına rağmen isimler konusunda bir adım atılmadığını belirterek, "Bilmenizi isterim ki özellikle de siyasetçilere yönelik şiddete çağrı içeren ve demokratik hoşgörünün sınırlarının bir hayli ötesine geçen bu tarz eylemlere izin verilmesi ve hatta desteklenmesi, terör örgütlerini ve yandaşlarını teşvik etmektedir" diye konuştu.

Andrej Hunko Fotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

AKPM ile gerilim

TBMM Başkanı, Heyet Başkanı Frank Schwabe'ye, Türkiye'deki seçim ortamına ilişkin eleştirel açıklamalarını da hatırlatarak, "Ülkemizde gerçekleştirilecek seçimler bağlamında geçtiğimiz günlerde basına verdiğiniz bir demeçte, Türkiye'deki seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşemeyeceği hakkında endişeleriniz bulunduğuna yönelik açıklamalarınızı talihsizlik olarak görüyorum. Bu tür peşin hükümlü açıklamalar, Türkiye'ye yönelik çifte standart içeren anlayışın bir örneği olarak görülebilir" dedi.

Sibel Arslan Fotoğraf: picture alliance/KEYSTONE/G. Bally

Şentop Türkiye'nin, Avrupa Konseyi ve AKPM ile ilişkilerinin son zamanlarda giderek olumsuz bir atmosferde geliştiğini de belirterek, "Üzülerek müşahede ediyorum ki, bilhassa son yıllarda, ülkemize ilişkin hazırlanan raporlar ve yapılan açıklamalar eleştiri sınırlarının ötesine geçmektedir. AKPM Denetim süreci de adeta bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaya başlanmış ve yapıcı bir araç olmaktan uzaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, heyet kabulünde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ilgili kurumların, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin, yurt içinde ve yurt dışında, uluslararası standartlarda, huzur ve güven içerisinde düzenlenmesine yönelik hazırlıkları tamamlanmış durumda olduğunu" da sözlerine ekledi.

DW / TY,ET

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