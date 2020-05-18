 Taylan Kulaçoğlu tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 20.05.2020

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TÜRKİYE

Taylan Kulaçoğlu tutuklandı

Balıkesir Ayvalık’ta pazar günü gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

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Balıkesir Ayvalık'ta 17 Mayıs günü gazeteci Hakan Gülseven ile birlikte gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu bugün tekrar gözaltına alındı.

Avukat Tamer Doğan konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada müvekkilinin kaçma şüphesi olmamasına rağmen savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındığını açıkladı. Taylan Kulaçoğlu da Twitter hesabından "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum" dedi.

Avukat Tamer Doğan akşam saatlerinde ise müvekkilinin tutuklandığını paylaştı. "Müvekkilimiz Taylan Kulaçoğlu Ayvalık Adliyesi'nde Segbis yoluyla Balıkesir Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı sorularla sorgulandıktan sonra tutuklanmıştır" diyen Doğan, "Salgın koşullarında sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir insanı tutuklamak ölüme göndermektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/petrocelli1917/status/1263153291845873666

Doğan daha önce yaptığı açıklamalarda müvekkilinin "örgüt propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyeliği" ile suçlandığını belirtmişti.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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