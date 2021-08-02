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Tatil, kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre. Okul, meclis, adliye gibi kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem. Eğlenme ve dinlenme amacıyla çalışmaksızın geçirilen süre.
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Akdeniz'deki diğer ülkeler gibi Türkiye de bu yaz tatilcileri ülkeye çekmeye çalışıyor. Ülkenin turizm endüstrisi bir başka kayıp sezonu daha kaldıramayacak durumda. Ancak turizmciler ise her şeye rağmen umutlarını korumaya çalışıyor. DW, Antalya'da durumu yerinde izledi.
İçişleri Bakanlığı, resmi tatil olan 23 Nisan cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Muhalefet milli bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına tepkili. Uzmanlarsa bir iki günlük sokağa çıkma kısıtlamalarının pandemiyle mücadelede etkili olmayacağını söylüyor ve "Kapanma ile kastedilen insanları eve kapatmak değildir" görüşünü dile getiriyor.