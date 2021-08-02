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Tatil

Tatil, kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre. Okul, meclis, adliye gibi kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem. Eğlenme ve dinlenme amacıyla çalışmaksızın geçirilen süre.

DW Türkçe'nin tatil ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

24.07.2021 News Bilder des Tages Gefüllter Strand - Hochsaison an der Ostsee im Sommer 2021 Strand an der Lübecker Bucht in Niendorf Tourismus während der Corona-Pandemie Gefüllter Strand - Hochsaison an der Ostsee im Sommer 2021 Strand an der Lübecker Bucht in Niendorf Tourismus während der Corona-Pandemie , Niendorf Schleswig-Holstein Deutschland Strand *** Filled beach high season at the Baltic Sea in summer 2021 beach at the Luebeck Bay in Niendorf tourism during the Corona Pandemic Filled beach high season at the Baltic Sea in summer 2021 beach at the Luebeck Bay in Niendorf tourism during the Corona Pandemic , Niendorf Schleswig Holstein Germany Beach

Araştırma: AB nüfusunun yüzde 28'i tatil yapamıyor 02.08.2021

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) araştırmasına göre AB nüfusunun yüzde 28'i yoksulluk nedeniyle yılda bir haftalık tatili dahi karşılayamıyor.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 17.05.21 *** Turkish President Tayyip Erdogan gives a statement after a cabinet meeting in Ankara, Turkey, May 17, 2021. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu 12.07.2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Tatil 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar geçerli olacak.
German tourists display a German flag at Palma's Beach in Palma de Mallorca on July 6, 2010, on the eve of the World Cup semi-final football match Spain against Germany. AFP PHOTO Jaime REINA (Photo credit should read JAIME REINA/AFP via Getty Images)

Almanlar tatil için kolları sıvadı: Türkiye ilk tercihler arasında 24.06.2021

Almanlar son haftalarda yoğun şekilde tatil rezervasyonları yapmaya başladı. Verilere göre Türkiye ve Yunanistan tercihlerde başı çekiyor.

08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor 19.06.2021

Rusya'dan Türkiye'ye tatil bölgelerindeki durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyetin olumlu raporu sonucu Rusya ile Türkiye arasındaki hava yolu seferlerinin 22 Haziran'da yeniden başlatılmasına karar verildi.

Blue domed churches and traditional white houses facing Aegean Sea with warm sunset light in Oia, Santorini, Greece

Almanya, Yunanistan ve Fransa'yı risk bölgeler listesinden çıkarttı 18.06.2021

Almanya, yaz başlarken tatil için tercih edilen Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkeleri "riskli bölgeler" listesinden çıkarttı. Bu ülkelerden gelenlere Almanya'ya girişte uygulanan kurallar gevşetildi.

"Turistsiz bir Antalya korkunç bir Antalya" 11.06.2021

Akdeniz'deki diğer ülkeler gibi Türkiye de bu yaz tatilcileri ülkeye çekmeye çalışıyor. Ülkenin turizm endüstrisi bir başka kayıp sezonu daha kaldıramayacak durumda. Ancak turizmciler ise her şeye rağmen umutlarını korumaya çalışıyor. DW, Antalya'da durumu yerinde izledi.

Travellers walk with their luggage at Fiumicino Airport after Italy lifted quarantine restrictions for people arriving from the EU, Schengen zone countries, Britain and Israel in a bid to revive the tourism industry, as coronavirus disease (COVID-19) restrictions continue to ease, near Rome, Italy, May 17, 2021. REUTERS/Remo Casilli

Avrupa ortak aşı kimliğinde anlaştı 20.05.2021

Avrupa Parlamentosu ile AB ülkeleri ortak bir aşı belgesi hazırlanması konusunda anlaştı. Haziran sonuna kadar AB vatandaşlarına teslim edilmesi öngörülen belgelelerle tatil bölgelerine seyahat de mümkün olabilecek.
Spanien, Mallorca, Halbinsel, Formentor, Sandstrand, Badegäste Balearen, Insel, Mittelmeer, Strand, Badestrand, Liegestühle, Touristen, Sonnenbad, Urlaub, Sommer, Entspannung, Ruhe, Meer, Wasser (Foto: picture alliance / Torino / VisualEyze)

Akdeniz’de turizm rekabeti kızışıyor 14.05.2021

Pandemi nedeniyle zor durumda olan Akdeniz’deki tatil ülkeleri yaz sezonunda turist çekebilmek için kolları sıvadı. Yunanistan, İtalya, Türkiye, Hırvatistan, Malta ve Portekiz’de durum ne?

İstanbul turistlere kaldı: "Yerli halktan çok daha fazla hakkım var" 11.05.2021

Türkiye pandemiyle mücadele kapsamında 17 Mayıs’a kadar tam kapanma uygulamasına geçti. Türkler eve kapanmışken turistler ise yasaklardan muaf özgürce İstanbul’un ve tatil bölgelerinin tadını çıkarıyor.

1 günlük kapanma yeter mi? 22.04.2021

İçişleri Bakanlığı, resmi tatil olan 23 Nisan cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Muhalefet milli bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına tepkili. Uzmanlarsa bir iki günlük sokağa çıkma kısıtlamalarının pandemiyle mücadelede etkili olmayacağını söylüyor ve "Kapanma ile kastedilen insanları eve kapatmak değildir" görüşünü dile getiriyor.
ISTANBUL, TURKEY - APRIL 11: Birds are seen at an empty Galata Bridge after a two-day curfew imposed to stem the spread of coronavirus (COVID-19) in Istanbul, Turkey on April 11, 2020. Turkey has imposed a 48-hour curfew in 31 provinces beginning at midnight of April 11 as part of measures to stem the spread of the novel coronavirus. Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması 21.04.2021

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgeyle resmi tatil olan 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“*** ***Archivbild**** Eine lange Reihe geparkter Reisebusse auf dem Reisebus-Parkplatz an der Rheinuferpromenade. Im Hintergrund der Kölner Dom. Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 16.06.2015

Almanya'da da turizm sektörü alarm veriyor 16.04.2021

Pandemi Almanya'da da turizmi vurdu. Sektör geçen yılki kaybın yaklaşık yüzde 80 olduğuna işaret ediyor. Tatil ve seyahate ilgi ve özlem var, Türkiye'ye yönelik talep de mevcut. Ancak satışlara yansımıyor.
7.09.2016 *** ANTALYA, TURKEY - JULY 09 : Russian tourists arrive at Antalya Airport in Antalya, Turkey on July 09, 2016. Mustafa Ciftci / Anadolu Agency Copyright: picture-alliance/AA/M. Ciftci

Rusya'nın seyahat yasağı Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabilir 14.04.2021

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın getirdiği seyahat kısıtlamasının Türkiye'yi ziyaret edecek turist sayısında yaklaşık 500 binlik düşüş yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.
Blick auf die Bucht von Agios Nikolaos mit dem berühmten Hafen und den Gebäuden

Yunanistan’dan tatilcilere karantina muafiyeti 12.04.2021

Yunanistan 14 Mayıs’tan itibaren tatilcilere karantina zorunluluğunu kaldırıyor. Muafiyet, aşılananlarla negatif test sonucu ibraz edenler için geçerli olacak.
The beach stands completely devoid of tourists amid the new coronavirus pandemic, in Varadero, Cuba, Thursday, March 4, 2021. Varadero, Cuba's iconic resort city is feeling the effects of the worldwide COVID-19 pandemic with tourism at an all-time low. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Seyahat sektörünü zor bir yaz daha bekliyor 01.04.2021

Son günlerde artan satışlara rağmen Alman tur operatörleri ve seyahat acentaları yaz sezonu için endişeli. İkinci kez kötü bir sezon geçirmekten korkuluyor.
European Council President Charles Michel, top screen left, takes part in an EU Summit, via videoconference link, at the European Council building in Brussels, Thursday, Feb. 25, 2021. European Union leaders are gathering Thursday, via videoconference link, to try to inject new energy into the 27-nation bloc's lagging coronavirus vaccination effort as concern mounts that new variants might spread faster than authorities can adapt. (Olivier Hoslet, Pool via AP)

AB'den aşı belgesine yeşil ışık 26.02.2021

AB aşı olanların yaz tatilinde seyahat etmelerine de olanak sağlayacak ortak bir aşı belgesi düzenlenmesi konusunda uzlaştı. Ancak belgenin en erken yaz tatili öncesinde hazır olması bekleniyor.
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