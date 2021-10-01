Yastık altında ne kadar birikim var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Kongresi'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırmaları çağrısı yaptı. Peki Türkiye'de yastık altında ne kadar tasarruf olduğu tahmin ediliyor?