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Tasarruf

Tasarruf, gereği kadar kullanma ve idareli tüketme eylemi.

DW Türkçe'nin tasarruf ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ILLUSTRATION - Eine Frau in High Heels und mit einem roten Rollkoffer geht am 12.05.2017 am Hauptbahnhof in Luebeck einen Bahnsteig entlang (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Araştırma: İş seyahatlerinin iptali 11 milyar euro tasarruf sağladı 01.10.2021

Almanya'daki şirketler pandemi nedeniyle geçen yıl iptal olan iş seyahatlerinden 11 milyar euro tasarruf sağladı. Son yapılan bir araştırma şirketlerin iş seyahatlerini gelecekte de azaltacağını gösteriyor.
ARCHIV - 03.01.2014, Hessen, Frankfurt/Main: Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. Im Kampf gegen Bestechung und Korruption kommen die meisten Länder der Welt nach Einschätzung von Transparency International nicht voran - oder machen sogar Rückschritte. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Korona Almanların tasarruflarını katladı 10.05.2021

Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'da kişi başına ortalama 3 bin 121 euro birikim yapılırken, Almanya'da tasarruf miktarı ortalama 4 bin 671 euro olarak tespit edildi.

Young man after excessive shopping at home

Korona tüketim alışkanlıklarını değiştirecek mi? 20.04.2021

Restoranlar, butik ve mağazalar, sinemalar… Koronavirüs önlemleri nedeniyle pek çok sektörün kepenk indirdiği 2020'de Almanlar kişi başına en az bin 250 euro para biriktirdi. Tasarruf eğilimi 2021'de de sürüyor.
A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Yastık altında ne kadar birikim var? 26.03.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Kongresi'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırmaları çağrısı yaptı. Peki Türkiye'de yastık altında ne kadar tasarruf olduğu tahmin ediliyor?

Kamu kurumlarının bütçesi son yıllarda ne kadar arttı? 15.03.2021

Geçen hafta reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, israfı önlemek için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak düzenlemeler yapılacağını söyledi. Bu açıklama ile dikkatler kamu kurumlarının bütçesine çevrildi.

DW Haber - 15.03.2021 15.03.2021

DW Haber'de bugün: Yargıtay'ın Soma gerekçesi: "Tedbir yerine kâr hırsı", Kurul toplantıları ertelenen barolar: "Amaç, Feyzioğlu'nun görev süresini uzatmak", Reform paketine göre tasarruf planlanan kamu kurumlarının bütçesi ne kadar arttı?, Suriye'de savaşın 10. yılı: "İçimizde hep özlem var."
KOCAELI, TURKEY - SEPTEMBER 29 : Employees inspect unpainted Ford Tourneo Courier body shells on the assembly line at Ford Otosan's Yenikoy Factory in Kocaeli, Turkey on September 29, 2014. Sahin Oktay / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ekonomide reform paketinin başarı şansı var mı? 08.03.2021

Cuma günü açıklanması beklenen ekonomik reform paketinde yatırımcılara teşvik ve kamuda tasarruf önlemleri öne çıkıyor. Ekonomistler ise "istikrar ve güven ortamı" sağlanmadıkça reformun hedefe ulaşmayacağı görüşünde.

DW Haber - 08.03.2021 08.03.2021

DW Haber'de bugün: Vakalar artarken normalleşme: "Etkileri haftaya görülecek"; Engelli kadınlar: “Yaşadığımız sorunlar görülmüyor”; Yurttaşlar döviz bozdurmaya neden yanaşmıyor?; Ekonomi paketinde "tasarruf" vurgusu; Ceylan Önkol davası: Bakanlık yüzde 90 kusurlu.

November 4, 2016.*** Turkey's Development Minister, Lütfi Elvan delivers his speech on Doing Business with Turkey during a business meet organised by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) in New Delhi on November 4, 2016. / AFP / Prakash SINGH (Photo credit should read PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images)

Elvan'ın bütçe açığı açıklamalarına ekonomistlerden tepki 18.01.2021

2020 yılı bütçe açığının 239 milyar liranın altında gerçekleştiğini ve tasarruf sağlandığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’a bazı ekonomistlerden tepki geldi.

Wegen weniger Regen droht Istanbul Wasserknappheit. Wasserstand an den Dämmen ist sehr niedrig. ISTANBUL BARAJLARI ALARM VERIYOR. DOLULUK ORANI YUZDE 5 LI SEVIYEYE DUSEN KAZANDERE BARAJINDA SU SEVIYESI TAHLIYE KAPAKLARININ COK ALTINDA KALDI(FOTO ALI AKSOYER/ISTANBUL(DHA))

Boş barajlara çare: Tasarruf aparatı  31.12.2020

İstanbul'da yağmur yağmaması nedeniyle barajlar dolmadı, susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Uzmanlar ve yetkililerin çözüm önerileri arasında musluklara takılacak aparat da bulunuyor, bulutlara atılacak yağmur bombası da.
Thema: Homeoffice, Bonn, 16.04.2020. Bonn Deutschland *** Subject Home Office, Bonn, 16 04 2020 Bonn Germany Copyright: xutexgrabowskyx

Çalışırken mola vermek niçin önemli? 26.11.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza giren evden çalışma uygulaması bir yandan yoldan tasarruf edilmesi gibi rahatlıkları beraberinde getirirken diğer yandan iş yoğunluğunu artırıyor.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 29: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH MINISTRY OF FINANCE AND TREASURY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----)Turkish Minister of Finance and Treasury, Berat Albayrak speaks as he reveals New Economy Program for 2021-2023 in Istanbul, Turkey on September 29, 2020. Turkish Finance and Treasury Ministry / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Vergi indirimi döviz tasarruflarını nasıl etkiler? 30.09.2020

Bakan Albayrak’ın “Kurlara bakmıyorum” açıklamasından bir gün sonra döviz alım satımındaki vergilerin düşürülmesi ne anlama geliyor? Bu hamle, tasarruf sahiplerini dövizden vazgeçirir mi? Erdal Sağlam’ın analizi…
DEU/Deutschland/Brandenburg, Illustration, 18.03.2020, Symbolfoto Homeoffice. | Verwendung weltweit

Evden çalışmanın dayanılmaz hafifliği 08.04.2020

Koronavirüs büroları eve taşıdı. Yolda, trafikte, ayna karşısında harcanan zamandan tasarruf etmek, ev ortamının rahatlığı ve daha uzun uyuyabilmek pek çokları için paha biçilmez bir imkan. Peki gerçekten öyle mi?
AT SEA, UNSPECIFIED - JUNE 23 : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKSTREAM PROJECT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Pioneering Spirit is seen at the construction site of TurkStream and Russian company Gazprom gas pipelineÄôs offshore of Anapa city in the Black Sea on June 23, 2017. Construction is run with the world's largest construction vessel Pioneering Spirit with the length of 382 meters and width of 124 meters. Pioneering Spirit departed from Port of Rotterdam. TurkStream will directly connect the large gas reserves in Russia to the Turkish gas transportation network, creating a reliable source of energy for Turkey and south-east Europe as construction of the project began today. TurkStream Project / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bulgaristan TürkAkım'a hazır 31.12.2019

Bulgaristan, Rusya'dan aldığı doğal gazı TürkAkım boru hattı üzerinden tedarik edecek. Sofya böylelikle TürkAkım boru hattı ile doğal gaz transit geçiş ücretinde yılda 35 milyon euro tasarruf hedefliyor.

ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (zu dpa«Quartalszahlen Daimler» vom 26.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Daimler personel sayısını düşürüyor 29.11.2019

Elektrikli araçlara yatırımı artırmayı hedefleyen Daimler, gelecek üç yılda dünya genelindeki fabrikalarında personel sayısını en az 10 bin kişi azaltacak. Böylelikle 1 milyar 400 milyon euro tasarruf hedefleniyor.
A general view of Turkey's new Presidential Palace, built inside Ataturk Forest Farm and going to be used for Turkey's 91st Republic Day Reception for the first time which is going to be hosted by Turkish President Recep Tayyip Erdogan and his wife Emine Erdogan. Ankara, Turkey on October 27, 2014. Photo by Baris Kaykusuz/ Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Erbakan’ın “garson devlet”inden, Erdoğan’ın “obez devlet”ine 25.09.2019

İtibardan tasarruf gerçekten olmuyormuş. Sayıştay raporu, halkın krizle boğuştuğu 2018’de Saray’ın harcamaları ikiye katladığını ortaya koydu. Bülent Mumay’ın analizi…
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