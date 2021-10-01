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Tasarruf, gereği kadar kullanma ve idareli tüketme eylemi.
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Geçen hafta reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, israfı önlemek için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak düzenlemeler yapılacağını söyledi. Bu açıklama ile dikkatler kamu kurumlarının bütçesine çevrildi.
DW Haber'de bugün: Yargıtay'ın Soma gerekçesi: "Tedbir yerine kâr hırsı", Kurul toplantıları ertelenen barolar: "Amaç, Feyzioğlu'nun görev süresini uzatmak", Reform paketine göre tasarruf planlanan kamu kurumlarının bütçesi ne kadar arttı?, Suriye'de savaşın 10. yılı: "İçimizde hep özlem var."