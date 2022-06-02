Tartışmalı davaların hâkimi Gürlek Adalet Bakanı yardımcısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalı bir çok davada verdiği kararlarla tanınan hâkim Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığı’na atadı. Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararını uygulamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalı bir çok davada verdiği kararlarla tanınan hâkim Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığı’na atadı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararını uygulamayan Akın Gürlek; Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Şebnem Korur Fincancı ve Sözcü davasında ceza vermişti.

Erdoğan’ın atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Gürlek, atamayla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 4 yardımcısından biri oldu. Bozdağ’ın diğer bir yardımcısı olan Hasan Yılmaz ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaparken Osman Kavala davasını açmıştı. Adalet Bakan Yardımcı Uğurhan Kuş ise Erdoğan tarafından Danıştay Üyeliğine atandı.

Akın Gürlek kimdir?

Türkiye, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Akın Gürlek’i baktığı davalarda verdiği kararlarla tanıdı.

Akın Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını örgüte yardım suçundan mahkûm eden mahkemenin başkanıydı. Bu davada Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "Gülen yapılanmasına bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3'er yıl 6'şar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yönetmeni Mustafa Çetin, 3'er yıl 4'er ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu ise 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası almıştı.

Demirtaş, Kaftancıoğlu…

Akın Gürlek’in başkanlığını yaptığı mahkeme, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu ceza; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş’ın ana davasındaki verdiği ihlal kararından önce tahliye edilmesine rağmen, cezaevinden çıkamamasına neden olmuştu.

Gürlek’in, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2,5 yıl hapis cezası kararının altında imzası vardı. Ayrıca gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı da Akın Gürlek’in mahkemesinden çıktı.

AYM kararını tanımadı

Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararını uygulamadığı kararıyla da gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, MİT TIR'ları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a verdiği iddiasıyla suçlanan, milletvekili seçilmesine karşın yargılamasına devam edilen ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. AYM, 17 Eylül 2020 tarihli kararıyla yerel mahkemeden yargılamanın durdurulmasını istemişti. Ancak Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'yi yerindelik denetimi yapmakla suçlayarak karara direnmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karar nedeniyle Akın Gürlek’i "Zekeriya Öz" olmakla suçlamıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" ilkesine rağmen Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen Akın Gürlek'i terfi ettirerek birinci sınıf hâkim yapmıştı.

Gezi itirazını da reddetti

Gezi Davasında Osman Kavala'yla birlikte Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'a çıkan mahkumiyetten sonra tutuklanmalarına yapılan itiraza Akın Gürlek'in mahkeme başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Bu mahkeme, tutukluluklara yapılan itirazı reddetti.