Tarikat yurdu cinayetine akıl sağlığı araştırması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi M.S.T.'u (18) kaldığı tarikat yurdunda başını keserek öldüren İhsan G. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, sanık hakkında "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ancak yayın yasağı kararı alan mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine hükmetti.

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 25 Temmuz'da yapılmasına karar verdi. Davayla ilgili yayın yasağı kararı alan mahkemenin duruşmaları kapalı yapacağı, taraflar dışında izleyici ve gazetecileri içeri almayacağı belirtiliyor.

Sanıkla ilgili dosyanın gönderildiği Adli Tıp, "sanığın akıl sağlığı yerinde değil" derse de sanık ceza almaktan kurtulacak.

TCK ne diyor?

Türk Ceza Yasası'nın 32'inci maddesinde "akıl sağlığı" konusu "Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur" şeklinde düzenleniyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Antalya İlim ve Kültür Derneği tarafından kaçak işletilen Nakşibendi Tarikatı'na ait yurtta aşçı olarak çalışan İhsan G., aynı yurtta kalan üniversite öğrencisi M.S.T.'u 7 Aralık 2021'de başını keserek öldürmüştü. Cinayet sırasında "Deccal'i vurdum" diyen G. tutuklanmıştı. 38 yaşındaki zanlı G.'nin "mala zarar verme" suçundan sabıka kaydı bulunduğu da ortaya çıkmıştı.