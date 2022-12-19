  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi.Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua/IMAGO/Xinhua
Doğa ve ÇevreKüresel

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

31 dakika önce

BM biyolojik çeşitlilik konferansında taraflar 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının yüzde 30'unun koruma altına alınmasında mutabık kaldı.

https://p.dw.com/p/4LBBC

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı sona erdi. Yaklaşık iki haftadır 193 ülkeden beş binden fazla temsilcinin katılımıyla düzenlenen konferansta önemli bir anlaşmaya varıldı.

Gezegenin yüzde 30'una koruma

Anlaşma dünya üzerindeki toplam kara ve deniz alanlarının yüzde 30'unun 2030 yılına kadar koruma altına alınmasını öngörüyor. Yüzde 30'luk oran dünya geneli için geçerli olduğu için bazı ülkelerin koruma yükümlülüğü altına alacağı alanlar diğerlerine göre daha fazla. Şimdiye kadar bu oran, kara alanlarının yüzde 17'si ve deniz alanlarının yüzde 8'i düzeyindeydi.

Symbolbild: Biodiversity | Artenvielfalt
Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua News Agency/picture alliance

20 milyar dolarlık uluslararası yardım

Anlaşmada ayrıca 2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik için farklı kaynaklardan 200 milyar dolar toplanmasında mutabık kalındı. Zengin kuzey yarımküre ülkeleri güney yarımküre ülkelerine doğanın korunması için mali destekte bulunacak. Buna göre 2025 yılına kadar kalkınmakta olan ülkelere doğayı korumak için yılda en az 20 milyar dolar destek verilecek. 2030 yılına kadar da bu miktar en az 30 milyar dolara çıkartılacak. Söz konusu meblağın halihazırda biyolojik çeşitlilik için ayrılan kaynağın iki ila üç katına denk olduğu belirtiliyor.

Yeniden doğal hale getirme

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya üzerindeki kara parçasının üçte biri insan etkisi sonucunda "makul ya da aşırı oranda" tahribata uğramış durumda. Montreal'de varılan anlaşma uyarınca 2030 yılına kadar tahrip olmuş ekosistemin yeniden doğal hale getirilmesi hedefleniyor.

Symbolbild: Biodiversity | Artenvielfalt
Fotoğraf: Liu Xun/ Xinhua News Agency/picture alliance

Daha az pesitisit

Avrupa Birliği’nin yanı sıra Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi ülkeler Montreal’deki görüşmelerde çevre kirliliği konusunu ele aldı. Anlaşma "2030 yılına kadar çevre kirliliği risklerini ve çevre kirliliğinin olumsuz sonuçlarını biyolojik çeşitliliğe zarar vermeyecek seviyeye indirmeyi" öngörüyor. Bu hedefe ulaşmak için de imzacı ülkelerin "pestisitler ve tehlikeli kimyasallardan doğan toplam riski yarıya azaltmaları" isteniyor. Plastik nedeniyle oluşan çevre kirliliği de azaltılacak.

Anlaşmanın hayata geçirilmesinin denetlenmesi

2010 yılında düzenlenen konferansta kabul edilen hedeflerden hiçbiri 2020 yılına kadar tutturulamadı. O nedenle ülkeler planlama ve denetim için de bir mekanizma oluşturulması konusunda mutabık kaldı. Ancak varılan mutabakatın Paris İklim Anlaşması’ndan daha az bağlayıcı olduğu belirtiliyor.

Bir sonraki toplantı Türkiye'de

Kanada’daki görüşmelerde Türkiye'yi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci başkanlığındaki heyet temsil etti. 2024 yılında düzenlenecek bir sonraki taraflar konferansına Türkiye ev sahipliği yapacak. Sözleşmeye 1996 yılında taraf olan Türkiye, sözleşmenin 2024-2026 yılları arasında dönem başkanlığını üstlenecek. Türkiye, dönem başkanlığını 2024'te ev sahipliğini yapacağı BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'nda Çin'den devralacak.

AFP / EC, BK

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Bülent Keneş

İsveç Yüksek Mahkemesi'nden Keneş'in iadesine ret

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

Politika10 saat önce
İran'da ikinci idamın ardından Tebriz Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenlendi

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İnsan Hakları18 Aralık 2022
Yolsuzluğun önlenebilmesi için basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanıyor

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Yolsuzluk18 Aralık 2022
Sansaryan Han

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

Tarih17 Aralık 2022
Levent Göktaş

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Hukuk ve Adalet17 Aralık 2022
Sembol fotoğraf: Yatakta yatan hasta bir çocuk ve yanı başında ilaçlar, fincan, mendil...

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Sağlık17 Aralık 2022
Ana sayfaya dön