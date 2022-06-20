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Tarımsal girdi maliyetlerinde en çok artış gösteren ürün gübre oldu
Tarımsal girdi maliyetlerinde en çok artış gösteren ürün gübre olduFotoğraf: Felat Bozarslan/DW
EkonomiTürkiye

Tarımsal girdi maliyetlerinde yeni rekor

4 saat önce

TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi maliyetleri yeni bir rekor kırarak yıllık bazda yüzde 117,31 arttı. Nisan ayı verilerine göre en yüksek artış yılda yaklaşık yüzde 242 artan gübre fiyatlarında kaydedildi.

https://www.dw.com/tr/tar%C4%B1msal-girdi-maliyetlerinde-yeni-rekor/a-62189094

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi tarımda girdi maliyetlerinin rekor düzeyde arttığını gösterdi.

TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, yıllık olarak ise yüzde 117,31 oranında arttı. Tarımsal girdi fiyatları, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 59,01 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre; aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 3,25 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,74 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 10,97 ile bina bakım masrafları ve yüzde 10,04 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 1,85 ile veteriner harcamaları.

Gübre fiyatları yüzde 241,57 arttı

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 26,31 ile veteriner harcamaları ve yüzde 40,33 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 189,26 ile enerji ve yağlar oldu.

Mal ve hizmet endeksinde artış yüzde 126,20

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,54 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 126,20 artış oldu.

Nisan 2021'de yıllık artış yüzde 22,15'ti

TÜİK'in Mart ayı verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,70 artış göstermişti.

Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Nisan ayında ise bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,15 oranında artmıştı. Nisan 2021 yılı verilerine göre, yıllık artışın en fazla olduğu kalem yine gübre ve toprak geliştiriciler olmuştu. Buna göre, gübre ve toprak geliştiricilerde yıllık artış yüzde 41,78 olarak kaydedilmişti.

ANKA, DW/JD, CÖ

 

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