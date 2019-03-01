 Tanzim satışlarına ilgi azalıyor mu? | TÜRKİYE | DW | 29.03.2019

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TÜRKİYE

Tanzim satışlarına ilgi azalıyor mu?

Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında gıda fiyatlarındaki artışı frenlemek için başlattığı tanzim satış noktalarında ilk günlerdeki ilgiyi bulmak zor.

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Vatandaşlara sorduk

İstanbul ve Ankara'da belediyeler, hükümetin enflasyonla mücadele planı kapsamında 11 Şubat'ta düşük fiyattan gıda satışına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" sloganıyla 34 ilçede 50 ayrı noktada satış gerçekleştiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kentteki 15 ayrı yerde tanzim satış noktası kurdu.

Geçen süre zarfında tanzim satış noktalarındaki durumu vatandaşlara sorduk. Beşiktaş’taki tanzim satış noktasında mikrofon uzattığımız tüketiciler, birçok ürünü bulamadıklarını ve tanzim satışlarının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu söylüyor. Tanzim satış noktasında sadece patates ve domates ve bazı kuru gıdaları bulabildiklerini söyleyen vatandaşlar, birçok ürünün erken saatte tükendiğini anlatıyor.

"Asla pazarlardaki sebze meyveye ulaşmak mümkün değil” diyen bir tüketici, sadece ucuza satılabilecek ürünlerin bulunduğunu ve kaliteli ürüne ulaşamadıklarını söylüyor.

Tanzim satışlarına yeterli ürün gelmediğini söyleyen bir tüketici ise kurulan çadırı göstererek ilginin azaldığını belirtiyor: "Eskiden bu çadırın önünde kuyruk oluyordu, şimdi pek ilgi olmuyor."

Başka bir tüketici ise tanzim satışı yerine manav ve marketleri tercih ettiğini anlatıyor: "Manav gibi olmuyor, orada ürünleri seçebiliyorsun, burada ne verirlerse onu alıyorsun."

Başka bir vatandaş ise "Domates, patates almakla ihtiyaç giderilmiyor. Varlık kuyruğu böyle olmaz. Her tarafta olur, vatandaş alır, mutlu yaşar" yorumunu yapıyor.

Engin Karaman

© Deutsche Welle Türkçe

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