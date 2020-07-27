Tanju Özcan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadın hakkındaki sözleri nedeniyle, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

CHP'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde yapılan bugünkü MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu da görüşüldü.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı ile bir karar alınıp alınmadığı şeklindeki soruya yanıt verdi. "Bolu Belediye Başkanı'nın, bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz, sindirebilmemiz mümkün değil" diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı'nın, bir kadın hemşerisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine MYK'da oy birliği ile karar verdik."

Daha önce sığınmacılar hakkındaki açıklamaları da tepkiyle karşılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, katıldığı bir YouTube yayınında bebek sahibi olma konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadın hakkında cinsiyetçi ifadeler kullanması kamuoyunda ve sosyal medyada tepki toplamıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yaptırım uygulanıp, uygulanmaması yönündeki kararın MYK toplantısında değerlendirileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayırlısı neyse o olsun" diyerek, "Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" ifadelerini kullanmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapmak istediğini söylemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Bu sözler üzerine Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve vatandaşlar Özcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatmıştı.

ANKA,DW / JD,ET

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