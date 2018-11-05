 Taner Kılıç′ın yurt dışı yasağı kaldırılmadı | TÜRKİYE | DW | 07.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Taner Kılıç'ın yurt dışı yasağı kaldırılmadı

Büyükada davasına bugün İstanbul'da devam edildi. Duruşmada, Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Kılıç'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.

Türkei Taner Kilic von Amnesty International (picture-alliance/AP/Amnesty International Turkey)

Önerdiğimiz linkler

Büyükada davası kapsamında tutuklanan ve geçen ekim ayında serbest kalan insan hakları aktivisti Peter Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi. (22.06.2018)

Büyükadada'da 5 Temmuz'da yaptıkları toplantıyla ilgili olarak insan hakları savunucusu 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuksuz yargılanan Taner Kılıç, İlknur Üstün, Nejat Taştan, Veli Acu ve Günal Kurşun ile avukatları katıldı. Duruşmayı Uluslararası Af Örgütü'nün temsilcileri de izledi.

Taner Kılıç ve Nalan Erkem'in avukatı Murat Dinçer, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. İlknur Üstün'ün avukatı  Oya Aydın ise dava soruşturmasının gizli tanık ihbarı ile başlatıldığını söyleyerek, şu ana dek herhangi bir suç unsurunun ortaya çıkmadığını bu nedenle beraat talep ettiğini ifade etti. Taner Kılıç'ın duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, Kılıç'ın hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devam etmesini kararlaştırdı.

İddianamede neler var?

İnsan hakları savunucusu sekiz sanık geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Büyükada'da düzenledikleri bir toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanmış, 25 Ekim 2017'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç ise Büyükada'daki etkinlikten bir ay önce İzmir'de Gülen hareketi ile bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kılıç'ın Gülen yapılanmasının şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı ileri sürülmüştü.

Ancak Af Örgütü bu iddiaların asılsız olduğunu, Kılıç'ın söz konusu haberleşme programını ne cep telefonuna indirdiğini ne de kullandığını açıklamıştı. Hakkında başka bir soruşturma açılan Taner Kılıç'ın dosyası daha sonra Büyükada davasıyla birleştirilmişti. Büyükada davasında aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi'nin de olduğu 11 kişi tutuklu  yargılanıyor. İlk duruşmada tahliye edilen ve haklarında adli kontrol kararı alınmayan Steudtner ve Gharavi daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

dpa, HT/GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Benzer içerik

Türkei Istanbul | Protest gegen Mord an Jamal Khashoggi vor Konsulat Saudi-Arabiens

BM Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor 05.11.2018

BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen toplantıda Kaşıkçı cinayeti ile gündemde olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ele alınıyor. Uluslararsaı Af Örgütü Riyad'ın yaptıklarından sorumlu tutulmasını talep etti.

Türkei Taner Kilic von Amnesty International

Taner Kılıç hakkında tahliye kararı 15.08.2018

Büyükada davasının tek tutuklu sanığı Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi. Daha önce de tahliye kararı verilen Kılıç savcının itirazı nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Türkei Istanbul - Peter Steudtner und Ali Gharavi

Peter Steudtner'den Taner Kılıç kararına tepki 22.06.2018

Büyükada davası kapsamında tutuklanan ve geçen ekim ayında serbest kalan insan hakları aktivisti Peter Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Murat Karayılan

ABD'den PKK'nın tepe yöneticilerini ihbar edene ödül

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın tepe yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için para ödülü koyulduğunu açıkladı. Üç yöneticinin yerini ihbar edenlere en az üç milyon dolar ödül verilecek. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Weinstraße Weinberg mit Riesling Trauben (picture-alliance/imagebroker/H. Kehrer)

Almanya'nın şarap rotasında bir durak

Sonbahar, Almanya'nın şarap rotasında bir yolculuk yapmak için en ideal dönem. 85 kilometrelik dünyanın en eski şarap ve üzüm bağı güzergahı, her yıl sayısız turistin uğrak yeri. 