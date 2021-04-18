Tam kapanmanın ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar Türkiye'de "tam kapanma" tedbirlerinin uygulanacağını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı döneminde uygulanacak kısıtlamalara ilişkin usul ve esasları belirleyen bir genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, ülkedeki Covid-19 salgını ile mücadele için 17 gün boyunca "tam zamanlı" sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sokağa çıkma muafiyetini kötüye kullananlar hakkında ise idari/adli yaptırımlar uygulanacak.

Market, bakkal, manav gibi yerler açık

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde, bakkal, market, bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Araç kullanmamak şartıyla, zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu yerlere gidip gelmek mümkün olacak.

Yeme-içme yerlerinden paket servis

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, restoran, kafe, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis yapabilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları, Ramazan ayının sona erdiği 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat paket servis yapabilecek. Ramazan ayının sona ermesinin ardından bu yerlerin saat 01.00'e kadar paket servis yapmasına izin verilecek.

Fırın ve/veya unlu mamul ruhsatı olan işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. İnsanların ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırınlara giderek ekmek alması mümkün olacak.

Muafiyet dışındaki tüm ticari işletmeler kapalı

Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkması sırasında, yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

Otellerde konaklamaya muafiyet yok

Konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunanlara sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlanmayacak. Bu dönemde otellerde, sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.

Türkiye'de belirli bir süre için turistik amaçlarla bulunan yabancılara ise sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet sağlanacak.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında şehirler arası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Müfettiş, denetmen gibi kamu görevlileri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Yakınlarının cenazesine katılacak olanlar seyahat izin belgesi ile şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Hastaneden taburcu olanların, tedavi gören birinci derece yakınlarına refakat edenlerin, askerden terhis olanların, cezaevinden tahliye edilenlerin, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanların ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacakların durumu zorunlu hâl sayılacak.

Bu durumda olanlar, Seyahat İzin Belgesi ile yolculuk yapabilecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (uçak hariç) oturma düzeni yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek, 1 dolu 1 boş koltuk şekilde olacak.

Konut sitelerinde de sokağa çıkma kısıtlaması

Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması konut sitelerinde de uygulanacak. Bu konuda site yönetimlerine sorumluluk verilerek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacak.

Kısıtlamadan muaf olanlar

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgenin ek kısmında ise sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak kesimleri bildirdi.

Buna göre, TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, PTT, havalimanı gibi zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gereken kurumlarda çalışanlar,üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

DW,DHA/JD,HT

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