Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

İşçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan aralarında Sosyalist Dayanışma Platformu üyelerinin olduğu bir grup Taksim'e yürümek istedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi polis tarafından müdahale edilerek gözaltına alındı.

Kurtuluş’ta toplanan bir grup üniversite öğrencisi "Kampüsten sokağa biz kazanacağız" pankartıyla Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Yaşasın 1 Mayıs sloganı atarak yürüyen öğrencilere polis Osmanbey’de müdahalede bulundu. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Tarlabaşı'nda pankart açan Kaldıraç üyelerine de polis müdahale etti.

Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan ve slogan atarak Taksim'e doğru yürüyüşe geçen bir başka gruba da polis tarafından müdahale edildi. Emekçi Hareket Partisi üyelerinin bulunduğu gruptan 10'u kadın 19 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray Meydanı’nda toplanan Gençlik Komiteleri üyeleri buradan Taksim’e çıkmak istedi. Meydana girişi engellemek için konan polis bariyerine yüklenen gruba çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Yaklaşık 10 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Umut-Sen üyelerine de polis tarafından müdahale edildi.

Harbiye'de toplanan ve Taksim'e doğru yürüyüşe geçen Halkevleri ve Birleşik Mücadele Güçleri üyelerine de polis müdahale etti.

DW / EC,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe