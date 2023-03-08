Taksim'deki Feminist Gece Yürüyüşü yasaklandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu akşam saat 19.30'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan 21'inci Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada Taksim Meydanı dahil Beyoğlu ilçesinin kanunla belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlar arasında olmadığı belirtilerek "Ayrıca sosyal medya üzerinden çeşitli kesimlerin yaptığı paylaşımlar göz önüne alındığında yapılması planlanan toplantının toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar/şahıslar ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provakatif amaçlı saldırıların olabileceği ve toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği; toplantı ve gösteriye terör örgütlerine müzahir grupların da katılabileceği ve toplantıyı kendi amaçları yönünde suistimal edebilecekleri, bu durumun ise kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye düşürebileceği; toplantı ve yürüyüşün yapılmasının planlandığı meydan ve caddelerin bulunduğu bölgenin ülkemizin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip yer olması, bölgenin kültür, turizm ve ticaret yönünden yüksek potansiyeli nedeniyle dükkan, otel vb. işyerlerinin çokça bulunması nedeniyle kişilerin seyahat ve çalışma özgürlüklerini kullanmasının ciddi oranda tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesinde verilen yetkilere dayandırdığı kararında söz konusu etkinliğin "Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlemesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla" 8 Mart günü saat 00.00'dan saat 23.59'a kadar yasaklandığını açıkladı.

DW/BK,HT