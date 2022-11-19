Taksim saldırısıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 13 kişi daha gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 13 kişi daha gözaltına alındı. Bulgaristan'da gözaltına alınanlardan üçünün Moldova uyruklu, ikisinin ise Arap ülkesi vatandaşı olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınanların bir şüphelinin Türkiye'den Bulgaristan'a kaçışına "lojistik" destek sağladıkları ve sınırı geçmesine yardımcı oldukları belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre yakalananlar arasında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami de bulunuyor.

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti Fotoğraf: Kemal Aslan/RUETERS

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A, H.A., H.A., S.C. ve "H.A/K" kod adlı H.A. isimli toplam 8 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüphelilerden birinin adli makamlara sevk edildiği, Suriye Azez'de yakalandığı açıklanan 'Hüsam' kod adlı şahsın da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini bildirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırı 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.

DW / EC, JD