  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Taksim İstiklal Caddesi saldırısı ile ilgili davanın ilk duruşması bugün başladı
Taksim İstiklal Caddesi saldırısı ile ilgili davanın ilk duruşması bugün başladıFotoğraf: DHA
SuçTürkiye

Taksim saldırısı davası başladı

3 saat önce

Altı kişinin yaşamını yitirdiği Taksim saldırısı davasının görülmesine başlandı. "YPG/PYD/SDG" tarafından düzenlendiği iddia edilen davada 36 sanık yargılanıyor.

https://p.dw.com/p/4R5MW

13 Kasım 2022'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonunda yapıldı. Duruşmada, bomba düzeneğini bıraktığı iddia edilen Ahlam A. ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Üç gün sürecek duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı.

Saldırının "YPG/PYD/SDG tarafından" düzenlendiği iddia ediliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, altı kişinin hayatını kaybettiği ve 99 kişinin yaralandığı  bombalı saldırının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği" belirtiliyor. 

İddianamede, sanıklar Ahlam A. ve Bilal E.'nin "YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunun anlaşıldığı" ifade ediliyor. İçinde el yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Ahlam A. ile birlikte bu iki sanığın "Kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde" Türkiye'ye gönderildiği iddia ediliyor.

Bombayı koyan sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddianamede eylemi gerçekleştirdiği belirtilen 36 sanığın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, bombayı yerleştiren Suriye uyruklu şüpheli Ahlam A.'nin 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.

Davanın ilk duruşmasında, mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirtti. Bu nedenle başkan Suriye uyruklu sanık Ahlam A.'nın savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini söyledi. Sanık savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını aldı.

DHA/JD, HS

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Politika11 saat önce
Türkei Osman Kavala Menschenrechtspreis

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

İnsan Hakları22 saat önce
Kemal Derviş

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Ekonomi8 Mayıs 2023
Sakarya'da İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursu

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Hukuk ve Adalet8 Mayıs 2023
Bursa'da partilerin bayrakları

14 Mayıs: Kararsız ve bağımsız seçmenler ne yapacak?

14 Mayıs: Kararsız ve bağımsız seçmenler ne yapacak?

Politika8 Mayıs 2023
Almanya'da bir plastik çöp görüntüsü

Almanya'nın üç gezegene ihtiyacı var

Almanya'nın üç gezegene ihtiyacı var

Doğa ve Çevre7 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön