Taksim saldırısı davası başladı

13 Kasım 2022'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonunda yapıldı. Duruşmada, bomba düzeneğini bıraktığı iddia edilen Ahlam A. ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Üç gün sürecek duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı.

Saldırının "YPG/PYD/SDG tarafından" düzenlendiği iddia ediliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, altı kişinin hayatını kaybettiği ve 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği" belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Ahlam A. ve Bilal E.'nin "YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunun anlaşıldığı" ifade ediliyor. İçinde el yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Ahlam A. ile birlikte bu iki sanığın "Kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde" Türkiye'ye gönderildiği iddia ediliyor.

Bombayı koyan sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddianamede eylemi gerçekleştirdiği belirtilen 36 sanığın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, bombayı yerleştiren Suriye uyruklu şüpheli Ahlam A.'nin 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.

Davanın ilk duruşmasında, mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirtti. Bu nedenle başkan Suriye uyruklu sanık Ahlam A.'nın savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini söyledi. Sanık savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını aldı.

DHA/JD, HS