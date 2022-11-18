Taksim saldırısı: Albashır dahil 17 şüpheli tutuklandı

Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği açıklanan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü altı kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyıdüzenleyen Albashir ve olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 49'u dün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerden ikisiyse emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen Albashır ve diğer şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 29 savcı tarafından eş zamanlı olarak alındı. Albashir'in savcılık sorgusuna iki başsavcı vekili de katıldı. Şüphelilerin savcılık sorguları beş saate yakın sürdü.

Şüphelilerden 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" gibi suçlardan tutuklanmaları, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık kararıyla, mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılan şüphelilerden 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve aralarında Albashir de bulunan 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DW,ANKA/CÖ,HT