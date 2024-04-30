Taksim 1 Mayıs'ta kapanıyor

İstanbul Valiliği internet sitesinde yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan önlemleri duyurdu.

Bu kapsamda Taksim'e ulaşımda kullanılan bütün metro ve otobüs seferleri ile duraklar, Anadolu yakasından Avrupa yakasına vapur ve feribot seferleri ve Marmaray sefere kapatıldı.

Karayollarında Fatih ve Beyoğlu'nda tüm ana yollar trafiğe kapatılırken Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde de Taksim istikametine giden bütün yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

D-100 karayolunda Kuzey Mecidiyeköy ayrımı, Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları, Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları dahil olmak üzere Taksim'e ulaşımı sağlayan ayrımların kapatılacağı belirtildi.

CHP'den 1 Mayıs tepkisi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Özgür Özel 'Teminatı biziz, sorunsuz geçecek' derken, bu güvenceyi verirken, güvenlik teşkilatının en üstündeki isim bu güvenceyi neden veremiyor? Bir zamanlar '1 Mayıs kutlamalarına biz açtık' diye övünen AKP iktidarı için Taksim Meydanı, artık bir travmaya dönüşmüş" tepkisini gösterdi.

İçişleri Bakanı: Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin basın toplantısında 1 Mayıs'ın Taksim’de kutlanmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

CHP, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceği açıklamasına "Vazgeçmiyoruz" yanıtını vermiş, CHP İstanbul İl Başkanlığı ise 1 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanma çağrısı yapmıştı.

DW / SSB, HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?