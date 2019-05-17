TAK, yasadışı silahlı örgüt.

Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü fiili olarak 2004 yılında kuruldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinde, turistik bölgelerinde sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı, intihar saldırısı, sabotaj ve kundaklama da dahil sansasyonel eylemler düzenledi. Kimseye bağlı olmadıklarını ileri süren TAK, PKK’yı yetersiz bularak, “daha aktif” olmaları çağrısı yapmıştı. DW Türkçe'nin TAK ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.