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TAK

TAK, yasadışı silahlı örgüt.

Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü fiili olarak 2004 yılında kuruldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinde, turistik bölgelerinde sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı, intihar saldırısı, sabotaj ve kundaklama da dahil sansasyonel eylemler düzenledi. Kimseye bağlı olmadıklarını ileri süren TAK, PKK’yı yetersiz bularak, “daha aktif” olmaları çağrısı yapmıştı. DW Türkçe'nin TAK ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

10.12.2016*** Police arrive at the site of an explosion in central Istanbul, Turkey, December 10, 2016. REUTERS/Murad Sezer

Beşiktaş saldırıları davasında karar açıklandı 17.05.2019

İstanbul'da 2016 yılındaki Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili davada dört sanık, 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

05.01.2017 Cars burn in the street at the site of an explosion in front of the courthouse in Izmir on January 5, 2017. A car bomb exploded outside a courthouse in the western Turkish city of Izmir, wounding at least 10 people and sparking clashes in which at least two terrorists were killed, officials and reports said.Several ambulances were rushed to the scene after the blast outside the prosecutors and judges' entrance to the court in the usually peaceful city on the Aegean Sea, the channel said. / AFP / DOGAN NEWS AGENCY / DHA (Photo credit should read DHA/AFP/Getty Images)

İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi 11.01.2017

İzmir Adalet Sarayı önünde düzenlenen saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi. 
People react after a bus was hit by an explosion in Kayseri, Turkey, December 17, 2016. Turan Bulut/ Ihlas News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

Kayseri'deki saldırıyı TAK üstlendi 20.12.2016

Kayseri’de 14 askerin yaşamını yitirdiği saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi. Örgüt, şiddet eylemlerine devam edileceği mesajını verdi.

Bilder von Abgeordnete der türkischen Partei HDP werden werden am 13.12.2016 auf den Stufen des Bundestages bei einer Protestaktion von Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Berlin gehalten. Die Politiker wollten mit der Aktion Solidarität mit der verfolgten HDP bekunden. Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Alman vekillerden HDP‘ye destek 13.12.2016

Federal Meclis'te grubu bulunan tüm partilerden milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile dayanışma içinde olduklarını gösteren bir eylem yaptı.

11.12.2016*** Turkish Prime Minister Binali Yildirim, President Tayyip Erdogan and Former President Abdullah Gul pray during a ceremony for police officers killed in Saturday's blasts in Istanbul, Turkey, December 11, 2016. REUTERS/Murad Sezer

Yorum: Erdoğan yanlış kişileri avlıyor 12.12.2016

İstanbul saldırıları, Türk hükümeti tarafından çok sayıda muhalif siyasetçinin tutuklanması için bir fırsat olarak algılanmış gözüküyor. Christian Buttkereit’a göre, terörle mücadele ters tepiyor.
ISTANBUL, TURKEY - DECEMBER 11,2016 People gather to protest the Istanbul terror attacks with flags in Besiktas district of Istanbul, Turkey on December 11, 2016. At least 38 people, including 7 civilians, were killed and 155 people were injured in two separate bomb attacks in the Besiktas district of Istanbul on Saturday. Onur Coban / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Beşiktaş'ta terör: 44 ölü, 13 gözaltı 12.12.2016

İstanbul'un Beşiktaş semtinde meydana gelen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi. Saldırıyla ilgili olarak 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
11.12.2016*** People carry the flag-draped coffins of police officers killed in Saturday's blasts in Istanbul, Turkey, December 11, 2016. REUTERS/Murad Sezer

İstanbul'daki kanlı saldırıyı TAK üstlendi 11.12.2016

Türk hükümeti İstanbul'daki kanlı saldırıların ardından terörle mücadelede kararlılık sözü verdi. Başbakan Yıldırım saldırılardan PKK'yı sorumlu tutarken, eylemi PKK’ya yakınlığıyla bilinen TAK üstlendi.
December 10, 2016*** Police arrive at the site of an explosion in central Istanbul, Turkey, December 10, 2016. REUTERS/Murad Sezer

İstanbul'da terör alarmı 11.12.2016

İstanbul Beşiktaş'ta Cumartesi akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınırken, ülkede bir günlük milli yas ilan edildi.

24.11.2016+++ Adana, Trkiye - Adanada valilik otoparknda patlama meydana geldi. Adana Valisi Demirta yapt aklamada, 2 kiinin ldn, 16 kiinin yaralandn duyurdu. Blgeye ok sayda ambulans sevkedildi |

Adana Valiliği saldırısını TAK üstlendi 29.11.2016

Adana Valiliği’ne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı, TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlendi.

November 4, 2014. BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 04: Salih Muslim, co-chairman of the Syrian Democratic Union Party (PYD), delivers a speech on the Kobani attacks of Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and its effects in the region at the European Parliament during a conference held by the unofficial Kurdish Friendship Association in Brussels, Belgium, on November 4, 2014. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Salih Müslim ve PKK yöneticileri hakkında yakalama emri 22.11.2016

Ankara Merasim Sokak'taki saldırı nedeniyle PYD Eş Başkanı Salih Müslim ve PKK'nın yönetici kadrosundan Bayık ve Karayılan'ın da aralarında bulunduğu isimler hakkında yakalama emri çıkarıldı.
04.11.2016+++ Smoke rises from a street following a blast in Diyarbakir, Turkey, November 4, 2016. Ihlas News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

Diyarbakır saldırısında hedef kimdi? 10.11.2016

HDP milletvekillerinin polis binasında bulunduğu sırada düzenlenen ve TAK’ın üstlendiği saldırı soru işaretlerine yol açtı. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan siyasetçi ve uzmanlar, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

04.11.2016+++ Damaged cars are seen on a street after a blast in Diyarbakir, Turkey, November 4, 2016. Ihlas News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY. TPX IMAGES OF THE DAY

Diyarbakır saldırısını TAK üstlendi 06.11.2016

Diyarbakır’da cuma günü düzenlenen saldırıyı TAK'ın üstlendiği bildirildi. Daha önce Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK’nın düzenlediği açıklamış, Reuters ise saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini duyurmuştu.

epa05572997 Turkish forensic police officers search the area for evidence after an explosion near a local police station in Istanbul, Turkey, 06 October 2016. At least five people were wounded in an explosion near a police station at Yenibosna District, local media reported. EPA/SEDAT SUNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Suna

Yenibosna saldırısını TAK üstlendi 07.10.2016

10 kişinin yaralandığı Yenibosna'daki bombalı saldırıyı TAK üstlendi. Saldırgan kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Foto 2 : HDP Co-Vorsitzender selahaddin Demirtaş und Generalsekretär des Europarates Thorbjorn Jagland (17.06.2016) copyright free, Photo: Council of Europe

Demirtaş’tan Avrupa’ya destek çağrısı 17.06.2016

Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş, dokunulmazlıklardan TAK'a, Yüksekdağ'ın evine baskından barış sürecine çeşitli konularda DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı:
07.06.2016+++ People stand beside beside a Turkish police bus which was targeted in a bomb attack in a central Istanbul district, Turkey, June 7, 2016 +++ (C) Reuters/O. Orsal

Vezneciler saldırısını TAK üstlendi 10.06.2016

Terör örgütü Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), 11 kişinin öldüğü Vezneciler saldırısını üstlenerek, Türkiye'ye gelecek turistleri tehdit etti.
A flag with the picture of imprisoned PKK (Kurdistan Workers' Party) leader Abdullah Öcalan flies at the protest. Kurds living in Greece marched to the European Union (EU) offices in Athens to protest against attacks by Islamic State (IS) fighters on the city of Kobane in Syria. Their anger was mostly directed towards Turkey, and the inactivity of the Turkish Army to come to the aid of the besieged city. (Photo by Michael Debets / Pacific Press)

'AB, PKK’ya yaptırımları sertleştirebilir' 19.03.2016

Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının Avrupa ülkelerinde PKK’ya karşı yeni yaptırımların önünü açabileceği belirtiliyor. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar, örgütün AB’de zemin kaybedeceği görüşünde.
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