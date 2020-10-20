 Tahir Elçi davasında reddi hakim talebi | TÜRKİYE | DW | 21.10.2020

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TÜRKİYE

Tahir Elçi davasında reddi hakim talebi

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili beş yıl sonra başlayan davada Elçi'nin avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Dosya bir üst mahkemeye gönderildi.

Arşiv - Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi

Arşiv - Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Gergin anların yaşandığı duruşmada Elçi'nin avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

Diyarbakır'da 68 avukat ile bazı STK (sivil toplum kuruluşu) temsilcilerinin katıldığı duruşma, sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin üç Cumhuriyet Savcısı tarafından okunmasıyla başladı.

Sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunma yapmak istedikleri sırada, avukatlar, sanıkların duruşma salonuna gelip sorgularının yapılmasını mahkeme heyetinden talep etti. Avukatların itirazları nedeniyle sanıklar savunma yapamayınca, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından başlayan duruşmada söz hakkı verilmeden konuşma yapan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salonundan çıkarılabileceği konusunda uyarıldı. Daha sonra diğer avukatların da söz almak istemesi nedeniyle duruşma salonunda kısa süreli gerginlik çıktı.

Gerginliğin yatışmasının ardından söz alan avukatlar, yaptıkları savunmada reddi hakim talebinde bulundu. 

Mahkeme heyeti de tekrar verdiği aranın ardından reddi hakim talebiyle ilgili karar verilmek üzere dosyayı üst mahkemeye gönderdi. Duruşma ise 3 Mart 2021'e erteledi.

İHOP'tan basın açıklaması

Duruşma devam ederken Diyarbakır Adliyesi dışında da sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir basın açıklaması yaptı. İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın beş yıl sonra başlamasını eleştirerek, "Türkiye insan hakları hareketini derinden yaralayan bu cinayetin tüm yönleriyle açığa çıkarılıp cinayette icrai ve ihmali eylemi olan tüm kamu görevlilerinin davaya dahil edilmesi ve Tahir Elçi’nin öldürülmesinin cezasız kalmaması çağrısında bulunuyoruz" mesajı verdi.

Türkiye’de insan hakları alanında faaliyet gösteren derneklerin oluşturduğu İHOP'un açıklamasında, Elçi'nin faili meçhuller, işkence, yaşam hakkı ihlalleri ve cezasızlığa karşı yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin en değerli insan hakları savunucularından ve hukukçularından olduğu vurgulandı.

İHOP'un bileşenleri arasında Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği bulunuyor.

DHA,ANKA / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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