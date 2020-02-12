 Tahir Elçi cinayetinin iddianamesi tamamlandı | TÜRKİYE | DW | 26.03.2020

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TÜRKİYE

Tahir Elçi cinayetinin iddianamesi tamamlandı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine dair soruşturma tamamlandı. Savcı, biri ihraç edilmiş üç polis hakkında iki ila altı yıl, bir PKK’lı hakkında da üç kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi olayı ile ilgili geçen Ocak ayında biri ihraç edilmiş üç polisin şüpheli sıfatıyla ifadelerini alan savcılık soruşturmayı tamamladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Elçi vurulduğu sırada sokakta bulunan ve silahlarını ateşledikleri İngiltere’de hazırlanan raporla tespit edilen üç polisin cezalandırılmasını istedi. 41 sayfalık iddianamede, daha önce ihraç edilen polis memuru M.B. ile halen aktif görevde bulunan polis memurları S.T. ve F.T. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası talep edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 85'inci maddesinde yer alan ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçu, suçu işleyen kişinin sonucunda birinin ölebileceğini bilmekle birlikte o davranışı sergilemesi olarak tanımlanıyor.

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PKK’lı Yakışır da sanık

Beş yıl sonra tamamlanan soruşturmada başka bir şüphelinin de olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Balıkçılarbaşı semtinde önce polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur’u öldürüp, daha sonra ateş ederek sokağa giren PKK’lı Uğur Yakışır’ı da dosyada sanık olarak kaydetti. İddianamede Uğur Yakışır’ın ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ ve iki kez ‘kamu görevlisini kasten öldürmek’ suçlarından toplam üç kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. Yakışır hakkında ayrıca, Tahir Elçi’yi ‘olası kastla öldürmek’ suçundan 20 yıl, polis memuru S.T.’yi ‘öldürmeye teşebbüs etmek’ suçundan 20 yıl ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan beş yıl olmak üzere 45 yıl daha hapis cezası talep edildi.

"Elçi'yi kimin vurduğunun tespiti mümkün değil”

Hazırlanan iddianamede, sanık polislerden hangisinin Elçi’nin ölümünden sorumlu olduğunun tespitinin mümkün olmadığı ifade edildi. Ancak savcı, her üç polisin de kuvvetli suç şüphesi altında olduğunu vurguladı.

 

Felat Bozarslan

© Deutsche Welle Türkçe

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Diyarbakır Barosu'ndan Tahir Elçi açıklaması  

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