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Tahıl koridoru anlaşması iki daha uzatıldı
Tahıl koridoru anlaşması iki daha uzatıldıFotoğraf: dpa/Ukrinform/picture alliance
Gıda güvenliğiTürkiye

Tahıl koridoru anlaşması iki ay uzatıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM ile Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının iki ay daha uzatıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nden uzaktan bağlantı yoluyla 'AK Parti İl Başkanları, Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları ile Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan konuşmasında tahıl koridoru anlaşmasının  iki ay daha uzatıldığını duyurarak, "Ülkemizin gayretleri Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" dedi.

Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçen sene Temmuz ayında İstanbul'da imzalanmıştı. Geçerlilik süresi 18 Mayıs'ta dolacak olan anlaşma 60 gün daha uzatıldı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna yönetimi Türkiye ve BM'ye anlaşmanın uzatılmış olmasından ötürü teşekkür etti. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kiev'in "gıda güvenliğini güçlendirmeye dönük girişimlerinden ötürü partnerlerine minnettar olduğunu" söyledi.

Kubrakov, anlaşmanın verimli şekilde uygulanabilmesi için Rusya'nın "aylar boyunca yarattığı sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini" ifade etti.

Rusya da anlaşmanın uzatıldığını teyit ederken, anlaşmanın uygulanması ile ilgili serzenişte bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova,  "Mevcut dengesiz koşulların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini" söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres de anlaşmanın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Guterres, anlaşmanın küresel gıda güvenliğine katkı sağladığını belirterek "Ukrayna ve Rusya ürünlerinin tüm dünyayı beslediğini" söyledi.

Anlaşma kapsamında şu ana kadar 30 milyon tondan fazla tahıl ve diğer tarım ürünleri Türk Boğazlarından geçti. Anlaşmanın uzatılması birçok kez dana kadar ertelenmiş ve pazarlık konusu olmuştu.

DHA,AFP/BÖ,HT

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