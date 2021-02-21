 Taşdemir: Kara propaganda sürdürülüyor | TÜRKİYE | DW | 22.02.2021

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TÜRKİYE

Taşdemir: Kara propaganda sürdürülüyor

HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Soylu'nun adını Gara'ya giden milletvekili olarak açıklamasına ilişkin olarak "Külliyen yalan ve iftiradır" dedi. Taşdemir, "kara propaganda" sürdürüldüğünü ifade etti.

Dirayet Tasdemir HDP Türkei Parlament

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun"Gara'ya giden milletvekili" olarak kendi adını vermesine tepki gösterdi.

Dirayet Taşdemir, "Partimiz son altı yıldır AKP iktidarının ağır saldırıları ve şiddetiyle karşı karşıyadır. Binlerce üyemiz, yöneticimiz, seçilmişimiz tutuklandı, gözaltına alındı. Her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Bunlar yetmemiş olacak ki ağır bir kara propagandayı sürdürüyorlar. İktidarın alameti farikası yalan ve iftiralardır" dedi.

Soylu'dan iddialarını kanıtlamasını isteyen Taşdemir, "Söyledikleri külliyen yalandır ve iftiradır. Soruyorum, madem elinde böyle bir bilgi ve belge vardı, neden savcıya vermedin de televizyonda açıkladın? Bunu açıklamak için neden Gare operasyonunu bekledin? Bu soruların cevabını vermelidir" ifadelerini kullandı.

"Koltuğunu kurtarma operasyonunun parçasıdır"

Dirayet Taşdemir, "Biz bunun neden yapıldığını elbetteki çok iyi biliyoruz. Bu bir koltuk kurtarma operasyonudur. Bunun için hemen her gün aslı astarı olmayan kuyruklu yalan haberlere ve iftiralara partimiz, vekillerimiz ve seçilmişlerimiz maruz bırakılıyor. Bu ülkede koltuk bekası için neler yapılıyor, ne akla hayale gelmedik yalanlar atılıyor çok iyi biliyoruz. Bunu andıçlamalardan da biliyoruz" dedi.

"Tekrar soruyorum: Ne zaman, hangi gün gitmişim Gare’ye? Belgeleri ile açıklayın; bize, topluma masal anlatmayın. Hulusi Akar Meclis’te açıkladı, ordunun bile girmekte zorlandığı bir bölgeye hangi ara gitmişim, hangi ara eğitim almışım, hangi ara oralarda boy göstermişim, dönmüşüm?" sözleriyle Soylu'nun iddialarını geri çeviren HDP Milletvekili, "O yalanları ortaya atan Soylu’nun bunları kanıtlama yükümlülüğü var. Aksi halde yalancıdır, müfteridir. Dedikodular üzerinden, gizli tanık ve itirafçıların yalan dolan, aslı astarı olmayan beyanları üzerinden bir insana itibar suikastı yapmak, nefret söylemine başvurmak, hedef göstermek acizlikten başka bir şey değildir. Bu siyasetin adı “Çamur at, izi kalsın siyasetidir" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Cumartesi günü A Haber televizyon kanalında bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışması sonucu teslim olan bir PKK'lının ifadesi sonucu Gara'ya giden HDP'li vekilin, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu dile getirmişti.

Soylu'nun açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP (Halkların Demokratik Partisi) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile başlatılan soruşturma hakkında şu açıklamayı yaptı: "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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