 Tırda ölü bulunan 39 kişinin tamamı Çinli | AVRUPA | DW | 24.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Tırda ölü bulunan 39 kişinin tamamı Çinli

Dün İngiltere’de bir tırda bulunan 39 cesedin tamamının Çinlilere ait olduğu belirlendi. Polis, şüphelinin memleketi olan Kuzey İrlanda’daki üç mülkte arama yaptı.

default

Çarşamba günü Londra’nın 30 kilometre doğusundaki Grays kentinde bir tırın içinde bulunan 39 cesetle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Tırın içinde ölü bulunan kişilerin tamamının Çinli olduğu bildirildi.

Perşembe günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiliz polisi, tırda ölü bulunanların 31'inin erkek, 8'inin ise kadın olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, olaydan üzüntü duyduklarını söyledi. Büyükelçi, olayın iç yüzünün aydınlatılmasına ilişkin İngiliz polisi ile irtibatta olduklarını kaydetti.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan tırın 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı şöförünün Perşembe günü ifadesi alındı. Polis, Kuzey İrlanda'daki üç mülkte arama yapıldığını bildirdi.

Resmi açıklamalara göre Bulgaristan'dan gelen tır, Cumartesi günü Galler'in liman kenti Holyhead üzerinden Britanya'ya giriş yapmıştı.

Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın içinde 39 ceset bulundu. Tırın Bulgaristan’dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi. (23.10.2019)  

Benzer içerik

London: Brexit

Britanya yeniden Brexit'i oyluyor 19.10.2019

Britanya parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası bugün ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma şartlarıyla (Brexit) ilgili anlaşmayı oyluyor.

Großbritannien | Parlament wählt für die Verschiebung des Brexit

Britanya'da Brexit oylaması ertelendi 19.10.2019

Britanya parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma şartlarıyla (Brexit) ilgili anlaşmanın oylamasını erteledi.

Brexit - Debatte im Unterhaus

"Avam Kamarası'ndaki oyunu Shakespeare bile sahneleyemezdi" 05.09.2019

Hong Kong'daki gelişmeler ve Brexit Alman basınında öne çıkan yorum konuları. Badische Neueste Nachrichten yorumunda "İngiliz Avam Kamarası’nda oynanan oyunları Shakespeare bile bu kadar dramatik sahneleyemezdi" diyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Diktatör General Franco (sağda) ve daha sonra Kral unvanı alacak olan halefi Prens Juan Carlos (1974)

Diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor

İspanya'da diktatör Franco, ölümünden 44 yıl sonra gömülü olduğu anıt mezardan çıkartılarak, aile mezarlığına taşındı. İspanyol diktatör ülkesini 36 sene boyunca demir yumrukla yönetmişti  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  