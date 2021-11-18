 TÜSİAD Başkanı’ndan TCMB′ye faiz eleştirisi | Ekonomi | DW | 18.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Ekonomi

TÜSİAD Başkanı’ndan TCMB'ye faiz eleştirisi

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, T24’e yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın faiz politikasını eleştirerek, "Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularına verdiği yanıtlarda Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi.

Kaslowski Merkez Bankası'nın faiz politikasının ekonomiye olumlu yansımadığı eleştirisini getirdi.

TÜSİAD Başkanı "Her şeyden önce ülke olarak fakirleşiyoruz. Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek. Bugün konusu edilen cari açıkla enflasyonu kontrol etme meselesi en temel iktisadi kurallarla dahi örtüşmüyor. Geldiğimiz noktada ihracatçımız dahi kurda yaratılan bu oynaklığın ve TL'deki değer kaybının öngörülemez noktaya gelmiş olmasından zarar görüyor" dedi ve şöyle devam etti: "Şirketler tarafına baktığımızda da faiz indiriyoruz maliyet düşürüyoruz söylemleri olmasına rağmen gerçekte bilançolarda yaşanan kur kaynaklı tahribat çok daha maliyetli. Bu kadar faiz indirmemize rağmen, uzun vadeli kredi faizlerine hiçbir şekilde yansıma olmuyor. Merkez Bankası'nın attığı faiz indirimi adımları ne gerçekten piyasa faizlerine ne de ekonomiye olumlu yansıyor. Aksine bilançolar açısından çok daha maliyetli ve riskli bir süreçle karşı karşıyayız bugün."

Video izle 03:43

Ekonomi uzmanları: Enflasyondaki yükseliş devam edebilir

TCMB, Türkiye enflasyonun yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı bir dönemden geçerken son iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yaptı. Piyasalarda TCMB'nin 18 Kasım'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gideceği beklentisiyle Türk Lirasındaki (TL) değer kaybı son günlerde hızlandı ve TL'de bu yıl yaşanan değer kayıpları yüzde 30'u geçti.

DW / SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Faiz indirimi beklentisi kura yeni zirve yaptırdı

Dolar/TL 10,50 düzeyini de görerek yeni zirve yaptı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi nedeniyle ekonomistler TL'de değer kaybının sürmesini bekliyor.  

Faiz indirimi beklentisi lirayı değersizleştiriyor

Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.  