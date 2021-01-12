Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine reklam yasağı

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un üçüncü aşaması olan"Reklam yasağı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre 19 Ocak'ta doluyor. Yasağa rağmen ilan veren şirketler para cezalarına çarptırılacak.

Ömer Fatih Sayan, reklam yasağının uygulamasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumları tarafından "hassasiyetle denetleyeceğini" belirterek, yasağa rağmen ilgili ağ sağlayıcılarına reklam veren şirketlere ceza uygulanacağını kaydetti.

Mesajında Türkiye'ye temsilci atayan sosyal ağ şirketlerine teşekkür eden Sayan, "Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" cümlelerine yer verdi.





Bakan yardımcısı Sayan, henüz temsilci atamayan Twitter ve Pinterest ile ilgili olarak da, "Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar" ifadelerini kullanırken, "Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol" dedi.

Sayan, "Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesine yer verdi.

Daha önce para cezaları kesilmişti

Yasaya rağmen Türkiye'ye temsilci atamayan veya temsilcilik açmayan sosyal medya şirketlerine ilk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada 30 milyon TL olmak üzere toplam 40 milyon TL para cezası kesilmişti. VKontakte, YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye'de temsilcilik açma kararı almıştı.

Facebook da dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye temsilci atama sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz temsilcilik açıp açmama konusunda açıklama yapmadı.

Muhalefet ilgili yasağı, yeni bir sansür yöntemi olarak gördüğünü belirterek, eleştiriyor.

DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe