Türkiye'ye hangi ülkeler yardım gönderiyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ülke Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri ve acil yardım malzemesi göndereceğini açıkladı. Peki hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderecek?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplam 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun yanı sıra birçok ülke Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu duyurdu.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü öğle saatlerine kadar deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için 10'dan fazla ekibin harekete geçtiği belirtildi. AB Komisyonu Sözcüsü, ekiplerin Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, Macaristan, Malta ve Çekya'dan geldiğini kaydetti. Sözcü, İtalya, İspanya ve Slovakya'nın da kurtarma ekiplerini göndermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye'ye yönelik yardımların koordinasyonu AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi tarafından yapılıyor.

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'dan giden ilk yardım ekibinin bugün öğleden sonra bölgeye ulaştığını bildirdi.

ABD 79 personelden oluşan ekip gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bölgedeki arama kurtarma çabalarına destek vermek için Amerikan ekiplerinin de konuşlandırılacağını açıklamasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ABD'nin 79 kişilik iki arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu. Bu açıklamaların sonrasında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından ABD'li afet müdahale ekiplerinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım

Yunanistan da Türkiye'ye 21 kişilik yardım ekibi, özel eğitim almış iki köpek, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak özel ekipman, beş doktor göndereceğini duyurdu.

Almanya yardım göndermeye hazırlanıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Avrupa ve uluslararası ortaklarla birlikte Türkiye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Almanya'nın yardıma hazır olduğunu belirterek, Federal Teknik Yardım Ajansı (THW) acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabileceğini kaydetti. Alman Bakan, THW'nin acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini şimdiden hazırladığını açıkladı.

Dünyanın birçok ülkesi yardım gönderecek

İngiltere, özel ekipman, kurtarma faaliyetleri için eğitilmiş köpekler ve acil tıbbi malzeme ile birlikte 76 kişilik arama kurtarma ekibi göndereceğini açıkladı.

Çekya da aralarında itfaiyeci, doktor ve mühendislerin bulunduğu 68 kişilik ekip göndereceğini duyurdu.

İsviçre 14 özel eğitimli köpek ve 22 personelden oluşan REDOG arama kurtarma ekibinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde uzman 80 personel gönderecek.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için Japonya 75 kişilik ekip, Avusturya 84 asker, İspanya aralarında gönüllü itfaiyecilerin de bulunduğu 85 personeli göndermeye hazırladığını duyurdu. Polonya 76 kişilik, Hırvatistan 40 kişilik, Sırbistan da 21 kişiden oluşan ekip göndereceğini açıkladı.

Katar, Türkiye'ye 120 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra, "sahra hastanesi, yardım malzemeleri, çadırlar ve kışlık malzeme" göndereceğini duyurdu.

İsrail'den insani yardım ekibi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan oluşan 'Zeytin Dalları' ortak insani yardım ekibinin, bu akşam İsrail'den Türkiye'nin depremzede bölgelerine doğru yola çıkacağı belirtildi.



Açıklamada "Ekip, bu akşam İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Nevatim Hava Kuvvetleri Üssü'nden yola çıkacak. Ekibin arama kurtarma görevine hemen başlaması bekleniyor. Öncü ekip bu öğleden sonra erken saatlerde Türkiye'ye hareket etmişti" denildi.

Azerbaycan'dan 370 kişilik ekip

Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişiden oluşan yardım ekibi gönderileceğini duyurdu. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla başlangıçta 370 kişiden oluşan esnek kurtarma güçlerinin gönderileceğini belirtti.

Pakistan ve Hindistan'dan yardım

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Devam eden kurtarma çalışmalarına destek için doktor, sağlık personeli ve kurtarma güçlerinin bugün Türkiye'ye gönderildiğini" belirtti. Şerif, "İlaç ve diğer önemli yardım malzemeleriyle dolu bir uçağın da yakında gönderileceğini" kaydetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da 100 kişilik arama ve kurtarma ekibinin yanı sıra özel olarak eğitilmiş köpeklerin, önemli tıbbi malzemelerle birlikte doktor ve sağlık personelinin gönderileceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviyede alarm vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uluslararası yardımlar için Türkiye ile temaslar kurulmaya başlandığını belirterek, "NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır" açıklamasını yapmıştı.

AP, dpa, DHA/JD, HT